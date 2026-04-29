查爾斯演講　玩笑＋對特朗普微妙反駁

查爾斯國王卻在字里行間巧妙地穿插了對特朗普的一些微妙反駁。(電視截圖) 中評社香港4月29日電／查爾斯三世國王引用了奧斯卡·王爾德的話開玩笑說，英國人與美國人有種種共同點，“當然，語言除外。”特朗普總統則表示，早晨陰鬱的雨讓他想起“不列顛的好天氣”，並提到他母親曾覺得年輕的查爾斯王子“可愛極了”。兩位男士都對兩國的紐帶大加讚美，言辭詩意盎然。



紐約時報中文網報導，然而，在這場聚焦於美英共同歷史的國事訪問首日，查爾斯國王卻在字里行間巧妙地穿插了對特朗普的一些微妙反駁。他在週二談及跨大西洋聯盟的價值、環保主義，甚至提到了他在皇家海軍服役的經歷——這些都是特朗普近幾週曾加以貶低的話題。



國王在向國會發表的演講中，將這些回應巧妙融入了一場基調輕鬆愉快的講話，贏得了民主黨和共和黨觀眾的掌聲與笑聲。這是英國君主第二次在國會發表演說。



“請放心，我此行絕非大英狡猾的最後一搏！”國王說道。



查爾斯與特朗普兩人這種克制而謹慎的公開亮相正值美英關係處於危急時刻——可以說，由於伊朗戰爭及特朗普對北約的猛烈抨擊，兩國關係已跌至數十年來的最低谷。



但這一天（也許僅僅就是這一天），過去250年來形成的“特殊關係”似乎——至少表面上——恢復了其特殊性。



這在特朗普時代實屬罕見，總統在這一天大部分儀式性活動中並未嚴重偏離講稿。他沒有在兩人會晤前夕，在橢圓形辦公室邀請大批記者在場，在來訪的外國貴賓面前就伊朗、宴會廳或格陵蘭島等問題發問。他也沒有猛烈抨擊另一位全球盟友。



相反，特朗普對國王大加讚賞。



“在我們宣告獨立之前，美國人便已具備最珍貴的天賦——道德勇氣——而這來自於大海彼岸那個雖小卻強大的王國，”特朗普週二上午在白宮歡迎查爾斯時說道。



鮮有證據表明這種良好氛圍能在國王夫婦週四乘飛機離開美國海岸後持續太久，尤其是考慮到特朗普對王族眾所周知的喜愛並不延伸至英國政府。



特朗普對英國拒絕加入打擊伊朗的行動感到憤怒，其政府繼續指責英國政府壓制保守派的聲音。在倫敦，首相基爾·斯塔默誓言不被拖入另一場由美國選擇的戰爭，並對美國總統將其航母描述為不過是“玩具”而感到惱怒。



這些分歧不太可能通過國王作為英國君主的首次訪美而被消除。根據法律和傳統，國王理應超越日常的政治拉鋸以及常困擾兩國政府領導人的爭端。

