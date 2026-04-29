羅祥喜：兩岸藝術交流　香港應發揮更大作用

中國評論通訊社社長羅祥喜（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月29日電（記者 盧哲）4月29日下午，“雅韻芳華 婀娜雋永——馮倩中國畫作品香港展”隆重開幕，中國評論通訊社社長羅祥喜代表協辦單位致辭時表示，期待未來能夠有更多像馮倩老師這樣的藝術家，通過香港，成為連接兩岸的文化使者；期盼香港在兩岸文化藝術交流中發揮更大的作用，讓藝術家們在交流中互鑒，在合作中共贏！



羅祥喜表示，馮倩老師是當代中國畫壇一位才情出眾、底蘊深厚的藝術家。她的作品，既有宋代院體畫的富貴精緻與嚴謹造型，又蘊含文人畫的清氣儒雅與詩意境界；她既能以工筆細膩描繪花鳥的生機盎然，又能以大寫意潑灑出山川的磅礴氣勢。更難能可貴的是，馮倩老師在堅守傳統筆墨精神的同時，大膽吸收西方印象派色彩情感的表達手法，形成了工寫兼備、清新典雅、中西相融的獨特藝術風格。可以說，馮倩老師的每一幅作品，都是她內心世界與自然萬物對話的結晶，洋溢著蓬勃的生命力與雋永的藝術魅力。



羅祥喜說，此次馮倩老師將其精心準備多年的二十餘幅精品畫作帶到香港，不僅是對這顆東方明珠文化沃土的致敬，更寄託了她希望通過藝術促進海內外文化交流的真摯情懷。香港作為中西文化交匯的國際窗口，無疑為中國傳統藝術走向世界提供了絕佳的展示平台。相信這場藝術盛宴，必將在香港覓得知音、產生共鳴。



羅祥喜表示，尤其令他感動並深感興趣的是，馮倩老師與台灣那份深厚而真摯的緣分。馮倩老師曾連續多年參加“兩岸心·客家情”粵港台書畫聯展，親赴台灣進行藝術交流。台灣有她的親友，更有她對中華文化瑰寶的無限眷戀——她曾多次前往台北故宮博物院，近距離觀摩唐寅、仇英等歷代名家的真跡，每一次觀展都令她震撼不已。她對台灣民眾深厚的中華傳統文化素養印象深刻。



羅祥喜指出，馮倩老師的經歷，生動地印證了一個道理：藝術是最好的橋梁，文化是共同的語言。兩岸藝術家同根同源，共同傳承和弘揚著博大精深的中華優秀傳統文化。中國畫的筆墨精神、審美理想，賦予兩岸深化交流、合作共贏的無限可能。



羅祥喜說，當前，在推動中華民族偉大復興的進程中，深化兩岸文化藝術交流，具有格外重要的意義。它不僅能夠增進彼此的瞭解與親情，更能激發藝術創作的靈感與活力，共同提升中華文化在全球的影響力。真誠地期待未來能夠有更多像馮倩老師這樣的藝術家，通過香港，成為連接兩岸的文化使者；期盼香港在兩岸文化藝術交流中發揮更大的作用，讓藝術家們在交流中互鑒，在合作中共贏！