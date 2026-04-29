日本進口中國化工產品大增　日企憂慮

中評社香港4月29日電／以中東危機為契機，日本從中國進口的化學品正急劇增加。在輕油（粗製汽油）短缺導致日本國產化學品的缺貨引發擔憂的背景下，從中國採購塑膠和輪胎原料的動向正在加強。雖然目前帶有應急措施的一面，但如果低價格的中國原料進口成為常態，日本化工企業可能會失去客戶。



《日本經濟新聞》根據4月28日日本財務省發表的3月貿易統計的確定值和中國海關總署4月中旬發表的3月貿易統計的各品類數據，調查匯總了日本對中國的化學品進口動向。



高密度聚乙烯增至2.7倍



用於食品、洗滌劑瓶和塑膠袋等的高密度聚乙烯3月從中國的進口量同比增至2.7倍。與2025年的月平均相比也高出2成。用於食品托盤和家電零部件的聚苯乙烯同比增長76%。主要塑膠原料從中國的進口整體同比增長27%。



也有以中東危機為契機恢復從中國進口的化學品。



關於用作輪胎原料的基礎化學品丁二烯，日本自2021年後再無從中國進口的記錄，但今年3月進口了197萬公斤。丁二烯屬於基礎化學品中難以替代採購的產品之一。



二甲苯是在日本被指短缺的稀釋劑的主要材料，3月在中國的貿易統計中，二甲苯的混合物6年半來再次確認到了對日本出口的記錄。在中小日資企業之間，因二甲苯“屬於軍民兩用物項”而無法通過中國報關公司審查的情況頻頻發生。另一方面，與同政府關係密切的代理商有合作關係的日本大型化學企業等似乎正在展開採購。



稀釋劑廣泛用於建築和汽車等塗料的稀釋液，可根據用途混合多種化學品。少一種材料就難以生產，日本塗料控股（Nippon Paint）等已局部啟動供貨調整。



作為基礎化學品的乙烯、丙烯和丁二烯等通過輕油熱分解來生成。這些基礎化學品經過化學反應等，成為聚乙烯和氯乙烯樹脂等中間材料，用於食品包裝材料、汽車和家電等廣泛的產品。



從輕油來看，日本國內需求的8成以上來自中東，由於荷姆茲海峽事實上被封鎖，採購變得困難。用輕油生產基礎化學品的日本國內乙烯生產設備大多被迫減產，只能維持最低限度的設備運轉，以維持供應鏈。



中國在供應體制上仍有餘力



日本和中國的情況大不相同。有分析認為，中國的化學品供應體制仍較為充裕。中國與一面倒依賴中東的日本不同，原油的供應來源也呈現多樣化。



另外，從日本的化學品來看，採用源自原油的輕油作為原料的製造方法佔主流，但中國也存在使用從天然氣中提取的乙烷和煤炭原料的化學品的製造基地。目前，中國正充分利用基於本國豐富的煤炭資源的煤炭化學。



中國最大的國有煤炭企業、中國神華能源將3月聚乙烯的銷量同比增加10%。中國能源大企業中國石油化工的副董事長趙東在3月底的記者會上曾表示，旗下的煤化工企業已經滿負荷運轉，原計劃開展的大規模檢修也在推遲。



以在日本變得缺貨的稀釋劑為例，在中國的電商（EC）網站上也有充足的庫存。在京東集團（jd.com）的應用上搜索，可以看到很多可“明日達”的商品。負責人表示“並未出現缺貨，價格也沒有明顯變化”。