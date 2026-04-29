研究曝“上午補眠”死亡風險增3成

中評社香港4月29日電／中時新聞網道，有醫生引述美國研究，指出白天過度補眠和死亡率息息相關，習慣上午打盹的人比下午午睡者，死亡風險增至1.3倍，午睡愈睡愈長則是健康惡化訊號，提醒民眾真正重要、無法取代的是夜間睡眠，並提出3個原則，讓午睡不再打亂日夜節律。



醫師鄭淳予日前在臉書引述2026年哈佛醫學院及麻州總醫院發表於《JAMA Network Open》的前瞻性世代研究，該研究追蹤1338名長者達8.3年，最後得出三個發現，其一是白天小睡每多1小時，死亡風險增加13%；其二是每多1次白天小睡，死亡風險增加7%；其三是習慣上午打盹者，比下午午睡者死亡風險高出30%（即1.3倍）。



上午補眠為何傷？原因在日夜節律



鄭淳予表示為什麼上午補眠會造成如此劇烈的影響，原因在於日夜節律。早上本來應該是身體最清醒，生理時鐘最活躍的時段，若此時嗜睡，則代表日夜節律正在被干擾，可能是夜眠品質下滑、睡眠呼吸中止、心血管狀況、慢性發炎...等等狀況。鄭淳予指出，上午打盹是身體在傳遞訊息，是潛在健康問題的生物標記。



晚上睡不好 重要功能補不回來



鄭淳予接著分享，許多病患會詢問他，“晚上睡不好白天補得回來嗎？”，他則表示，有些重要功能是補不回來的。鄭淳予接著說明，大腦在夜間深層睡眠時，會啟動重要清潔程序，透過類淋巴系統沖刷掉白天累積的代謝廢物，其中包括與失智相關的毒蛋白。鄭淳予表示，夜間睡眠才是大腦真正的修復清潔時段，白天小睡無法取代，即使午睡拉長，也難達到夜間睡眠連續、深層的清潔效率，日積月累下來，記憶、專注力就可能受到影響。



不干擾日夜節律的補眠3原則



那麼白天補眠究竟要如何才能不干擾日夜節律呢？鄭淳予給予3點原則，首先，把夜間睡眠當作真正的主角，鄭淳予表示，身體需要的是夜間連續7~9小時的深度睡眠，而不是白天的零碎補眠，所以不要過度依賴午睡來撐過一天；其次則是要把握30分鐘黃金原則，一天午睡建議控制在20~30分鐘，否則會越睡越昏沉，其中建議午睡時段在下午1~3點之間，較不影響晚上入眠；最後是接觸晨光、遠離床，起床後曬太陽10-15分鐘，是穩定生理時鐘最有效的方法。光線進入眼睛能直接調整大腦深處的“生理時鐘核心”，讓人白天清醒、晚上自然想睡，除此之外，午睡時也不要接觸床，把床留給晚上深度睡眠時使用。