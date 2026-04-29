張建：搶抓機遇，香港的危機感必須強烈

全國港澳研究會理事、上海國際問題研究院滬港澳合作研究中心主任張建（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月29日電（記者 盧哲）“戰略機遇稍縱即逝，如果再不抓住，可能對香港是一個重大損失。”全國港澳研究會理事、上海國際問題研究院滬港澳合作研究中心主任張建28日在香港表示，香港的危機感必須強烈一些，迅速行動，摒棄短期功利思維，以功能性為導向，主動對接國家規劃，在未來的5至10年間真正“搶抓戰略機遇”，否則很可能錯失歷史機遇。



“搶抓戰略機遇：香港五年規劃與提升國際競爭力的路徑”專題講座當日舉行，張建就香港制定五年規劃進行分享。張建系統闡述了香港制定五年規劃的緊迫性與戰略意義。



機遇抓住則興，“五年規劃”不是計劃經濟



張建回顧，香港之所以能成為亞洲四小龍和國際金融中心，正是因為成功抓住了關鍵機遇：第一次是上世紀五六十年代承接歐美、日本的產業轉移，實現工業化起飛；第二次是八九十年代內地改革開放，香港將製造業轉入內地，自身轉型為以金融、服務業主導的經濟體。回歸之後，2008年《時代》雜誌創造“紐倫港”一詞，標誌著香港與紐約、倫敦並列為全球三大金融中心，這是第三次重大機遇。



“現在第四次機遇已經到來。”張建說，“本世紀20年代到30年代，國際地緣政治劇變，國家高速發展。如果香港能抓得住，它的整個發展會有很長的周期；如果錯過了，就可能與內地一些城市乃至國際城市拉開更大差距。”



張建指出，二十年前內地沒有一個城市在任何指標上接近或超越香港，但如今，內地多個城市已在部分指標上超越香港。“如果再過十年、二十年，可能會有更多的城市、更多的領域超過香港。”



針對部分人對“香港制定五年規劃會否走向計劃經濟”的疑慮，張建給出明確回應：“新加坡10年前就制定了2030年願景，每隔三五年就做精細規劃；日本、韓國等資本主義國家都有規劃。規劃既可以翻譯成計劃，也可以翻譯成規劃。香港搞五年規劃絕不會變成計劃經濟。”張建說，新加坡是全世界最精細化的城市型國家，從地鐵指標、產業占比到服務業比例都有詳實規劃。“如果新加坡沒有規劃，絕不會有今天的新加坡。”



他強調，五年規劃不僅在於制定，關鍵在於執行。尤其要避免執行不到位，造成巨大的爛尾工程，給城市和居民造成損害。