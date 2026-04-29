4月29日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍主持記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）外交部發言人林劍在今天例行記者上就中國對非洲建交國實施零關稅、日遺在華化學武器處置進程、美在巴拿馬港口問題上指責中國等回答中外記者提問。以下是問答全文：



《中國日報》記者：中國將於今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措。我們注意到，非洲各界對此高度關注，非方領導人及媒體給予高度評價，認為這是中非合作的又一里程碑。請問發言人對此有何回應？



林劍：中方注意到非方對零關稅舉措的熱切期待和積極反饋。零關稅是中國主動擴大單邊開放的重要舉措，展現了中國願意承擔更多的國際義務，堅定擴大高水平對外開放。此舉是中方踐行真實親誠對非政策理念和正確義利觀的具象化體現，是中非攜手共築新時代全天候中非命運共同體的生動實踐，在中非關係和國際關係史上具有劃時代意義。



當前，全球保護主義、單邊主義抬頭，中東局勢外溢效應波及至毗鄰大陸，中國以零關稅同非洲分享機遇、共同發展，彰顯了中非以穩定性為全球和平發展作貢獻的決心。零關稅將成為貿易繁榮的金鑰匙、產業投資的助推器、應對挑戰的及時雨、中非情誼的連心橋，讓更多非洲優質特色產品進入中國千家萬戶，增強中非人民的獲得感幸福感，也助力中國企業對非洲走出去，為非洲國家帶來更多投資和產業升級機遇，增強非方自主發展能力。我們期待此舉促進中非貿易、產業、投資合作聯動融通，使雙方企業和民眾共享實實在在的合作紅利，為推動全球貿易和投資自由化便利化營造良好環境。非洲朋友對零關稅的歡迎之聲，正是中非合作互利共贏的生動回響。



中方還將繼續同相關非洲國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定，同步升級對非農食產品輸華“綠色通道”，不斷提升中非貿易便利化水平。中方願以此為契機，同非方一道，不斷豐富零關稅舉措內涵，使其成為推動中非合作高質量發展的不熄引擎，為全球南方團結協作注入新動力。

