日菲擬就海自二手護衛艦出口新設磋商機制

中評社香港4月29日電／共同社據多名相關人士28日透露，關於日本海上自衛隊的二手護衛艦，日本和菲律賓兩國政府為向菲軍出口擬新設磋商機制，已就此事展開最終協調。日本防衛相小泉進次郎從5月5日起訪問菲律賓，預計在與國防部長特奧多羅的會談中將就此事達成協議。在日本政府4月21日修改《防衛裝備轉移三原則》及運用指針、解禁具有殺傷能力的武器出口後，這可能是首個案例。



小泉在28日的記者會上強調，菲律賓“是位於我國海上交通要道的戰略上重要的國家”，表示將利用會談的機會“進一步發展防衛合作”。此舉可能是考慮到應對在南海擴大軍事活動的中國。



作為出口對象的護衛艦是“阿武隈”級，主要裝備為高性能機關炮、反艦導彈全套裝置、短魚雷發射管。也可能採用無償轉讓方式，但需要完善相關法律。日方欲通過設置相關機制以順利推進磋商。



會談中，追加轉讓海上自衛隊教練機“TC90”事宜預計也將成為議題。日本在2018年3月無償轉讓了TC90，該教練機用於警戒監視活動，但據稱並不屬於具有殺傷能力的武器。日方意在通過裝備合作幫助菲軍建立相應能力。



小泉在訪菲期間將觀摩自衛隊正式參加的“肩並肩”多國聯合演習。在訪菲之前，他將於5月3日至4日訪問印尼，與國防部長沙弗裡會談，簽署旨在擴大防衛合作的兩國政府間協定。