台“海巡署”編列21億購置4型無人機

中評社台北4月29日電／台“海巡署”依“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算”，編列295億餘元預算，強化海巡整體能力。其中，根據規劃，這筆預算中共有21億將會用於購置4型無人機。“立法院”內政委員會今（29）日邀請“海洋委員會”主任委員管碧玲率同所屬列席報告業務概況（含上會期臨時提案辦理情形），並備質詢。



王鴻薇質疑預算不透明 要求公開單價與訓練經費



風傳媒報道，國民黨“立委”王鴻薇質詢指出，無人機重要的在訓練，但在預算裡面，很難確定買的機型是多少錢，訓練又是多少錢，現在不分黨派都支持不論是“國防部”或“海巡署”採購無人機，但無人機採購應該要越透明越好，所以預算書應該要透明，現在只有寫第一代20架8986萬，第二代6套2.1582億，暴增了1.4倍。



“海巡署”：採購採最有利標 規格已列於公開徵求書



“海巡署長”張忠龍回應，每一項無人機採購之前，都有公開徵求書，上面都寫了密密麻麻要哪些規格。不過話還沒說完，王鴻薇就表示，現在講的是預算，現在只寫了採購20架然後8千多萬，那麼是什麼功能、一架多少、教育經費又多少，未來無人機會大量採購，都很支持，而未來是否能跟“國防部”資源共享，為了無人機的訓練，一定要有人能夠操作，都需要取得執照，所以希望預算能公開透明，再者，資源能夠共享，這樣才能節省經費。張忠龍仍強調，在公開徵求說明中，都有清楚列出要哪些規格，因為功能不同價格也不同，另外也是採最有利標，現在還在公開招標，所以還不清楚標出去後一架會是多少錢。



張忠龍解釋“全壽期”成本 維保、酬載與訓練都納入



針對無人機預算，張忠龍會後受訪表示，“海巡署”買無人機都包含全壽期，就是從買了之後，後續的維保、酬載等都包含在裡面，舉例來說，MQ-9B無人機單架裸機約8000萬美元，但加上酬載，就會高達1.3億到2.5億美金，而委員現在會認為我們買的飛機單價貴，中間其實有很多細節要處理，是全壽期概念。



張忠龍說明，在特別預算中要買的4種無人機，每一種規格都不一樣，像是近程無人機，是用於守望哨、安檢所，不需要長時間滯空也不用太高空巡邏，委員看到的價錢，其實都是全壽期也包含訓練費，而“海巡署”跟“國防部”也不一樣，“海巡署”全部都是偵蒐型，此外還要負擔一部分的救難任務，需要做一些吊掛浮標或者救生圈。



張忠龍也說，這四型無人機都可以垂直起降，其中有一款是艦載型，因為艦上需要更高規格，必須要能夠抗鹽害、抗風以及平衡，所以陸基型跟艦載型是完全不同，而這四型預算約21億，共會購買451架，其中，艦載型則會購買12架，各個分署都會配附，另外近程型比較多，約412架，會用在安檢所、守望哨，預算規劃是到2027年，而預算法則規定可以再保留1年。



至於6月要交付的無人機，張忠龍指出，這是二代機，屬於公務預算，是上一次招標案中，廠商沒有達到需求，所以廢標；此外，因為單旋翼操控比較困難，效能也不太好，而現在最好的就是垂直起降，在起降時會用電力，飛的時候用旋槳，並使用油電混合動力，所以可以長滯空也飛更高，同時抗風力更好。



“海巡署”表示，有關“國安”韌性特別預算中的無人機建案，2025到2027年共編列約21億元，建置近程機412架、中程機18架、艦載機12架及特勤機9架，以擴大海域偵巡範圍，建構岸海空立體情監偵體系。