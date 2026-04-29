美英曾簽訂包含日本12個基地的相互使用密約

中評社香港4月29日電／共同社29日從解密的澳大利亞官方文件獲悉，美英兩軍在冷戰初期的1948年12月曾締結相互使用世界各地基地的密約。美軍接管的日本12個設施也是對象，在沒有日本政府參與下就決定了此事。主導密約的不是佔領日本的聯合國軍，而是美軍參謀長聯席會議，據分析此舉意在對抗蘇聯。



美國無視戰爭結束後進行間接統治的日本的意向，推進構建全球範圍的基地網路，背後原因是警惕共產主義陣營的擴張。日本在1951年締結《舊金山和約》和《日美安全保障條約》，作為資本主義陣營起步，而解密文件揭示了從冷戰初期開始，駐日美軍基地作為與共產主義對峙的最前線據點發揮作用這一史實。



密約的內容包括，將美軍和英軍各自管轄地區的領空通過權和佔領、管理的機場著陸權賦予彼此的軍用飛機。英軍在多大程度上使用了駐日美軍基地等運用情況不明，不過密約對使用基地的航空隊設定了限制以避免規模過大，規定“轟炸機3架以內、戰機或者小型飛機6架以內”。



日本的12個設施是現在的航空自衛隊松島基地（宮城）、入間基地（埼玉）、小牧基地（愛知）、蘆屋基地（福岡）、橫田基地（東京），陸上自衛隊的立川駐地（同）、東京羽田機場（同），海上自衛隊硫黃島航空基地（同）、大阪機場（大阪、兵庫）、福岡機場（福岡），美軍嘉手納基地（沖繩）和那霸機場（同）。



美國允許使用日本和韓國等，英國允許使用亞洲、歐洲、中東等地的本國基地。



日本大東文化大學教授川名晉史（國際政治學）在澳大利亞國立檔案館發現了上述文件。當地的英國高級專員公署（相當於大使館）職員發給澳大利亞總理府幹部的機密文件中，附有美英兩國的密約文件。這些文件顯示，美國與加拿大也簽訂了同樣的協定。