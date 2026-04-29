先開除我！趙少康嗆：取消季麟連副主席資格

中評社台北4月29日電／“立院”國民黨團對於“國防”特別條例立場，由於匡列金額仍有不同意見，國民黨副主席季麟連力挺黨團總召傅崐萁領導的黨團版本，並喊話不會相信“立法院長”韓國瑜會做出賣黨求榮的事，而如果有，黃復興建請開除韓黨籍。對此，中廣前董事長、資深媒體人趙少康開嗆，“要開除韓國瑜，先開除趙少康”。



中時新聞網報道，季麟連今天在中常會上表示，支持傅崐萁領導的“國防”特別條例黨團版本，並表示不相信韓國瑜會賣黨求榮，若有建請開除黨籍，更喊話國民黨“立委”徐巧芯“不要親痛仇快”，徐立刻以文字回應，“本人絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心”。而在今天下午，韓國瑜在臉書發文表示，老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於“國家”，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。



“要開除韓國瑜，先開除趙少康”，趙少康今天在臉書發文表示，韓國瑜是不分區“立委”，開除韓就是取消“立委”資格，也丟掉院長身分。他直言，自己不知道韓國瑜什麼時候、什麼地方、什麼價錢“賣了國民黨”？又求了什麼“榮”？如果說不清楚，該被開除的是季麟連，至少該取消當國民黨副主席的資格，國民黨已被民進黨戴上“親中”的紅帽子，如果再被說成“反美”，年底及2028都不必選舉了。

