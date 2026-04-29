香港立法會三讀通過本年度撥款條例草案

立法會舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月29日電（記者 盧哲）香港特區立法會29日三讀通過《撥款條例草案》。香港特區政府財政司司長陳茂波表示，儘管目前環球局勢仍是變亂交織，但香港有能力抵禦風浪衝擊。



立法會當天恢復二讀辯論《撥款條例草案》。陳茂波在發言中表示，香港經濟今年開局良好。不過，國際地緣政局緊張為經濟前景帶來下行風險。政府正密切關注中東局勢以及國際油價上升等可能帶來的衝擊。



他說，能源價格倘若持續高企甚至進一步上升，將增加主要經濟體的通脹壓力，繼而影響其貨幣政策走向和利率走勢，牽動環球資金流向，香港作為細小的開放型經濟體，難免受外圍環境影響，“我們已因應不同情境作好準備”。



陳茂波強調，儘管目前環球局勢仍是變亂交織，存在很大的不確定性，但國家的穩定發展和對香港的堅實支持繼續是我們經濟發展的“壓艙石”，加上香港自身經濟穩健的基本面和充裕的緩衝空間，我們有能力抵禦風浪衝擊。



陳茂波還透露，特區政府將於下周二公布第一季本地生產總值預先估計數字，預計香港經濟增長在第一季會保持良好勢頭。



立法會最後以不記名方式，通過《撥款條例草案》。陳茂波在會後表示，特區政府將全力落實預算案的各項措施，為香港高質量發展打下基礎。他提到，香港的財政狀況已得到明顯改善，政府會繼續審慎理財，保持財政穩健，確保公共資源用得其所。