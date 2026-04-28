美專家：若不嚴格執行一中政策　美中難避戰

兩位美國前情報官在布魯金斯學會分析中國軍事現代化與解決台灣問題 布魯金斯圖 中評社華盛頓4月29日電（記者 余東暉）美國資深中國軍事問題專家卡爾佛（John Culver）評估，美中之間未來十年發生軍事衝突的可能性大約在十分之三，但如果華盛頓或北京的對台政策有變，則戰爭風險會升高。他說：“如果美國不再嚴格執行一個中國政策，如果我們開始表現得好像台灣只是另一個國家，一個值得我們保衛的國家，那麼就避免戰爭而言，我們正在進入危險的境地。”



布魯金斯學會非常駐高級研究員卡爾佛與布魯金斯學會外交政策主席秦江南（Jonathan A. Czin）28日在布魯金斯學會的“北京簡報”播客討論解放軍現代化與解決台灣問題的關係。



在評估解放軍現代化進程時，曾任美國東亞高級情報官的卡爾佛指出，1999年以後，解放軍加速現代化，如今中國已經打造了一支技術精湛、殺傷力極強的部隊，其遠程精確打擊能力極強，網絡能力和反太空能力也與美國大致相當。它已成為一個重要的航天強國，擁有與美國大致相同的中繼衛星星座和監視衛星。一旦發生衝突，他們能夠用高超音速彈道導彈和巡航導彈打擊的西太平洋任何地區。



曾任中情局高級分析師的秦江南認為，解放軍整頓並非因為中國領導人無暇顧及應對可能涉及台灣乃至美國的某種突發事件，而是因為他要進行大刀闊斧的改革，以確保擁有一支能夠與美國抗衡的軍隊。這恰恰體現了中國領導人的冷靜沉著。秦江南說，如果應對伊拉克叛亂和伊朗問題已經讓美軍感到棘手，那麼與解放軍打交道，對美國將是很久沒有遇到的挑戰。