陳美寶：“粵車南下”至今整體運作有序暢順

立法會舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月29日電（記者 盧哲）香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶29日在立法會表示，“粵車南下”推出至今整體運作有序暢順，用家反應良好，香港市民普遍歡迎粵車來港。“粵車南下”（入境市區部分）截至二○二六年三月底，運輸署共接獲約6300宗申請，共發出超過5000張許可證。



作為“港車北上”的互惠安排，“粵車南下”是推動粵港澳大灣區（大灣區）融合發展的重要措施。入境市區部分已於二○二五年年底通車，合資格的廣東私家車可透過創新簡便的途徑申請經港珠澳大橋（大橋）赴港，開啟內地居民訪港新模式。



“粵車南下”（入境市區部分）由二○二五年十二月九日起接受合資格廣東私家車申請。運輸署在接獲由內地部門轉交申請後會作出審批，並向成功的申請人發出電子“國際通行許可證”（許可證）。獲發許可證並成功預約的粵車可經大橋入境香港，每次留港最多三日。



陳美寶在回覆議員提問時表示，截至二○二六年三月底，運輸署共接獲約6300宗申請，共發出超過5000張許可證，其餘的申請仍在處理中；累計預約出行數目超過3500架次。根據香港海關提供的資料，於二○二六年三月約九成車輛在香港逗留一至兩天。



陳美寶表示，“粵車南下”推出至今整體運作有序暢順，用家反應良好，香港市民普遍歡迎粵車來港。政府會繼續按確保安全、有效分流、完備配套和簡便申請的策略，穩步增潤“粵車南下”。



陳美寶還提到，特區政府正與粵方持續檢視和商討有序增加名額，並計劃於實施半年後逐步由現時廣東省四個城市（即廣州、珠海、中山和江門）推展至廣東省其他城市，以穩健可控方式推進“粵車南下”。當局會適時公布有關安排。她強調，特區政府一直致力與粵方推動各項跨境通行措施，促進大灣區的互聯互通和區內融合發展。