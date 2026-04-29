陳茂波：今年香港多項經濟指標至今表現良好

立法會舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月29日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波29日在立法會表示，今年香港多項主要經濟指標至今都有良好的表現。



陳茂波在發言時談到本港經濟情況。總體而言，香港經濟今年開局良好。出口方面，在環球對電子產品強勁需求的帶動下，第一季商品出口貨值按年急升32%，出口至內地和東盟（東南亞國家聯盟）繼續升幅顯著，均超過30%以上。同期訪港旅客人次按年增長進一步加快至17%，超過1430萬人次，再創疫情後的季度新高。



消費方面，零售市道復甦明顯，首兩個月合計零售業總銷貨值按年顯著上升11.8%，連續第十個月錄得按年增長。除高端消費增加外，家具、服裝等民生類別的銷售亦見回暖，顯示本地消費信心正逐步加強。



勞工市場在最近半年呈回穩跡象。二○二六年第一季經季節性調整的失業率為3.7%，較二○二五年第四季的3.8%有所回落。二○二五年十二月至二○二六年二月全職僱員平均每月就業收入繼續上升，按年升3.2%。



通脹方面，國際油價急升推高各燃料相關項目的價格，但其他主要組成項目的價格壓力則大致受控，三月單月基本通脹率升至1.6%，第一季平均為1.4%，略高於去年十二月1.2%的升幅。



資產市場方面，本地股票市場延續去年的強勢，恒生指數（恒指）於一月底一度攀升至近28000點的四年半高位。隨著二月底中東軍事衝突爆發，恒指跟隨全球其他主要市場顯著調整，在第一季收報24788點，較二○二五年年底下跌3.3%。踏入第二季市場氣氛有所回穩，本地股市收復失地，恒指昨日（四月二十八日）收報約25680點，與去年年底相若，成交額則持續活躍，今年以來日均成交額超過2700億元，遠高於去年第四季的2300億元。今年首季IPO（首次公開招股）市場延續去年強勢，集資額已達約1100億元，全球排行第一，目前還有約500家企業輪候上市。去年衹有119家企業上市，在集資額方面已名列全球第一。



住宅物業市場方面，價量齊升的趨勢在二○二六年第一季延續。至今，中東地緣局勢緊張並未有對本地市況構成影響，整體市場氣氛繼續向好，交投依然暢旺。第一季每月平均成交宗數超過6200宗，較去年第四季再升9%。首三個月樓價指數累計上升約4%，連升十個月，較去年的低位反彈近一成。



陳茂波表示，總體而言，香港經濟今年開局良好。他強調，香港作為細小的開放型經濟體，難免受外圍環境影響，香港已因應不同情境作好準備。他說，儘管目前環球局勢仍是變亂交織，存在很大的不確定性，但國家的穩定發展和對香港的堅實支持繼續是我們經濟發展的“壓艙石”，加上香港自身經濟穩健的基本面和充裕的緩衝空間，我們有能力抵禦風浪衝擊。