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聯合國：霍爾木茲海峽船舶通行量降95.3%
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2026-04-29 23:06:56
中評社香港4月29日電／當地時間4月28日，聯合國秘書長發言人迪雅裡克在例行記者會上表示，根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）新推出的在線追蹤看板，自2月28日以來，與霍爾木茲海峽相關的船舶通行量下降了95.3%。
與此同時，全球大宗食品價格上漲了6%，歐洲原油價格上漲了53%。
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