快評：季麟連敲打親美派　黃復興助守底線

國民黨副主席季麟連昨天的發言讓中常會氣氛突變。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／台灣朝野、國民黨內有關巨額軍購預算的角力到了關鍵時刻，國民黨副主席、黃復興委員會主委季麟連昨天在國民黨中常會炮打韓國瑜、徐巧芯，震撼黨內、震撼台北政壇。季麟連非一時起意，顯然是有備而來，有感而發。



國民黨針對軍購特別條例有黨版立場，即3800＋N版（新台幣、下同）。過去半年，國民黨聯手民眾黨，在“立法院”累計10度封殺賴當局提出的1.25兆元特別預算條例。近期國民黨親美派有人不斷與黨中央唱反調，附和賴當局，不斷提高預算規模，至8000億或以上，與黨版立場不符，挑戰黨中央權威。



國民黨主席鄭麗文昨天強調，黨版的立場非常清楚，很多人問她的態度是不是改變了，她從來沒有與任何黨團成員談過所謂的態度改變，因為這個版本是深思熟慮的結果，是一個最有利於完成對美軍購、保護台灣，同時守住老百姓的荷包，堅守財政紀律的負責任做法。



季麟連昨天將矛頭直接指向韓國瑜和徐巧芯，甚至撂下開除黨籍的重話，嚇壞了藍營一眾人。季麟連敲打親美派，黃復興助守底線，有助提升國民黨中央及鄭麗文的權威。國民黨黨內的裂痕也可能因此而擴大，但與失去權威、變成一盤散沙相比，孰輕孰重，不難分辨。



親美派已在反撲，鹿死誰手還未可知。因為鄭麗文有堅定意志，又掌握黨機器，她一定會堅持下去的。