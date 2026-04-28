專論：藍白共推新北市長參選人的戰略意義

國民黨新北市長參選人李四川（右）與民眾黨新北市長參選人黃國昌握手。（中評社資料相） 中評社香港4月30日電（評論員 丁乙）4月28日下午，中國國民黨與台灣民眾黨共同召開記者會，公佈新北市長選舉藍白合民調結果。根據兩家民調公司歷時5天的調查資料，國民黨籍新北市長參選人李四川在對比式民調中勝過民眾黨主席黃國昌，正式成為藍白共推的新北市長參選人。黃國昌當場表示欣然接受結果，並承諾“全力輔選”，未來將在新莊設立競選總部兼作李四川後援會。李四川則回應稱“民調勝出是責任的開始”，表示會將黃國昌提出的有利市民政策納入政見，並延攬民眾黨人才共治新北。



這則看似尋常的地方選舉整合新聞，實則蘊含著非綠陣營戰略格局的重要變化。在“九合一”選舉日漸逼近、2028年台灣地區領導人換屆選舉亦在醞釀的背景下，藍白合已從一個政治口號轉化為逐步落地的機制化合作。新北市整合實踐，恰是檢驗藍白合能否行穩致遠的試金石。



一、新北藍白合的制度化突破



新北市人口近400萬，是全台最大行政區，素有“天下第一大市”之稱，也是選舉“一級戰區”。在現任國民黨籍市長侯友宜即將卸任的背景下，誰能接棒守住這片藍營“鐵票防線”，備受關注。此次藍白合絕非臨時起意，而是建立在兩黨已簽訂的政黨合作協定框架之上。



2025年10月，國民黨與民眾黨簽訂政黨合作協定，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推縣市長人選。今年3月18日，兩黨正式通過合作協定，確認在“九合一”選舉中採取部分縣市聯合競選、聯合治理的合作方向。在提名機制上，雙方採取“先提名、再整合、共同推舉一人”的方式，遵守現任者優先原則，在兩黨均無現任者的縣市以“民意調查”為主要依據選出最終候選人。



此番新北市長人選角逐者李四川與黃國昌均具備相當政治分量。李四川現年68歲，基層公務員出身，曾任新北、高雄、台北三市副市長，行政歷練完整。黃國昌作為民眾黨主席，議題操作能力強、網絡聲量高，同樣不容小覷。兩黨採用手機與市話“7：3”比例的對比式民調進行5天調查，最終兩份民調均顯示李四川勝出。黃國昌主動提出公佈民調數字，被輿論視為展現政黨坦率姿態的重要舉動。



二、“九合一”選舉：藍白合的戰略價值與實踐挑戰



從年底“九合一”選舉的格局來看，藍白合戰略價值不容低估。台灣政治長期呈現“綠大藍小”政黨板塊態勢，國民黨若單打獨鬥，難以在多個縣市與民進黨抗衡。民眾黨雖在基層組織實力相對薄弱，但擁有一定年輕選票和中間選民吸引力。兩黨若各自為戰，極易出現票源分散、讓民進黨得利的局面，這正是藍白合作核心邏輯所在。



以新北市為例，藍白整合後的選情優勢已有數據支撐。根據公佈的民調，李四川代表藍白陣營對決民進黨參選人蘇巧慧時，兩家民調公司的支持度分別達到34.0%對28.5%、36.3%對24.5%。然而，若由黃國昌單獨出戰，一家民調顯示其以28.1%對上蘇巧慧的31.3%，反居劣勢。兩組數據對照，清晰揭示藍白合勝選邏輯：民眾黨有“關鍵少數”的票源動員能力，但單兵作戰不足以撼動綠營基本盤；國民黨擁有地方組織和基層實力，但在年輕選民與中間票源上需要補強。唯有兩者相加，方可形成對民進黨“1＋1>2”的壓制效應。

