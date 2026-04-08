】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】 
直击中國陸軍武直機開展多彈種實彈射擊演練
http://www.CRNTT.com   2026-04-30 02:54:09
　　中評社北京4月30日電／近日，中國陸軍第76集團軍某旅在某空域開展武裝直升機多彈種實彈射擊演練，錘煉部隊火力打擊能力。

　　來源：央廣軍事
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：