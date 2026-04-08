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直击中國陸軍武直機開展多彈種實彈射擊演練
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2026-04-30 02:54:09
中評社北京4月30日電／近日，中國陸軍第76集團軍某旅在某空域開展武裝直升機多彈種實彈射擊演練，錘煉部隊火力打擊能力。
來源：央廣軍事
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