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直擊中國空軍某部開展多課目飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-30 03:14:44
　　中評社北京4月30日電／近日，中國空軍某部緊貼實戰要求，在某空域開展多課目飛行訓練，提升飛行員技戰術水平。

　　來源：央廣軍事
 


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