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伊朗：已做出“一切必要安排”應對美海上封鎖
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2026-04-30 02:55:49
中評社北京4月30日電／新華社報導，伊朗政府發言人穆哈傑拉尼28日表示，伊朗已做出“一切必要安排”以應對美國海上封鎖。
穆哈傑拉尼當天在新聞發布會上說，自2024年美國總統選舉以來，伊朗政府就已經研究了各種情況並制訂相應計劃。伊朗“事先預料”到了美國會進行封鎖，並將這種情況納入應對方案，“一切必要安排都已做好，無需擔心”。
穆哈傑拉尼說，伊朗政府的主要戰略是最大限度地利用自身地理位置，發揮伊朗北、東、西部走廊的作用。
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