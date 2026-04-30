美伊開啟電話談判　棄核成美方硬底線

美方執意將伊朗徹底棄核設為談判前置紅線，拒絕接受循序漸進議程；伊朗堅持先緩和區域衝突、保障霍爾木茲海峽航運安全，再磋商核議題，雙方核心訴求難以兼容。 中評社香港4月30日電（記者 肖瑞）美國總統特朗普29日表示，美國同伊朗正在通過電話進行談判，同時強調伊朗方面必須明確承諾徹底放棄核武器，＂否則雙方絕無可能達成任何協議。＂



特朗普當天在白宮橢圓形辦公室對媒體說，美伊一直在進行對話，現在通過電話進行溝通，＂不再像以前那樣，每次想看一份文件都要飛18個小時去開會＂。



他說，這種方式非常便捷，＂我打個電話，或讓我的人去打，15分鐘內就能知道答案＂，但＂我向來更傾向於面對面交流＂。

特朗普說，目前雙方談判已經取得一些進展，但問題是伊朗方面所做讓步是否能滿足美方要求。＂目前而言，除非他們明確承諾徹底放棄核武器，否則雙方絕無可能達成任何協議。＂



伊朗日前經由巴基斯坦向美國提出一份新談判方案。據媒體披露，方案提議分三階段漸進展開談判：第一階段談結束戰爭，第二階段聚焦霍爾木茲海峽通航，第三階段涉及伊朗核問題。白宮新聞秘書萊維特27日證實，特朗普當天召集國家安全團隊討論伊朗提出的新方案。美國官員稍後告訴媒體，特朗普對這一方案不滿意，原因是方案前兩個階段不涉及伊朗核問題。

本輪美伊轉為電話直接溝通，看似只是談判形式簡化、效率提升，本質是雙方互相試探底線、維繫溝通窗口，避免局勢徹底失控。



美方執意將伊朗徹底棄核設為談判前置紅線，拒絕接受循序漸進議程；伊朗堅持先緩和區域衝突、保障霍爾木茲海峽航運安全，再磋商核議題，雙方核心訴求難以兼容。現階段所謂進展僅停留在保持對話層面，核心分歧難以短期彌合，實質性和解空間有限。



對東亞國家和港澳台地區而言，美伊博弈僵局將長期化，需高度關注三重傳導效應：



其一，能源成本抬升。霍爾木茲海峽航運受阻已持續兩月，全球約五分之一原油運輸受影響，國際油價、大宗商品將維持高位震蕩。台灣、香港作為能源高度依賴進口的經濟體，能源成本上升將直接傳導至通脹與製造業競爭力。



其二，避險情緒升溫。中東地緣風險溢價持續存在，利好黃金、美債等避險資產，新興市場資金面臨回流壓力。



其三，供應鏈擾動。中東局勢將持續擾動全球能源供應鏈、美元流動性及新興市場資金流向。

後續美伊大概率維持＂邊談邊耗、鬥而不破＂態勢——既難達成全面協議，但雙方亦各有忌憚、不易爆發大規模軍事衝突。後市需重點關注美方制裁動向、海峽通航變化及雙方談判表態，提前對衝地緣事件帶來的行情波動風險。