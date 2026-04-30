阿聯酋“退群”　加劇歐佩克影響力下降

位於奧地利首都維也納的OPEC總部一隅 （新華社 資料圖片） 中評社香港4月30日電／阿聯酋宣佈將退出石油輸出國組織（歐佩克）及“歐佩克+”後，俄羅斯、伊拉克等重要產油國29日相繼表態無意退出。不過分析人士認為，阿聯酋退出或進一步加劇歐佩克及“歐佩克+”市場影響力持續下降的態勢。



“歐佩克+”是由歐佩克成員國與俄羅斯等非歐佩克產油國組成的產油國協作組織，前四大產油國依次為沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克和阿聯酋。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫29日在記者會上表示，阿聯酋宣佈退出是其主權決定，俄羅斯無意退出“歐佩克+”。佩斯科夫指出，“歐佩克+”在當前全球市場動蕩背景下正發揮重要作用，“這一機制有助於顯著減少能源市場波動，實現市場穩定”。



兩名伊拉克石油官員28日告訴媒體記者，伊拉克無意退出“歐佩克+”，希望實現油價穩定且可接受。哈薩克斯坦能源部29日也表示，目前不考慮退出“歐佩克+”。



新華社報導，加拿大皇家銀行資本市場公司分析師赫利瑪·克羅夫特表示，“歐佩克+”短時間內大規模解體不太可能，組織內成員核心關切是修復戰事對石油基礎設施的破壞。



作為歐佩克及“歐佩克+”重要成員，阿聯酋相關立場與沙特存在分歧，認為其基於配額的管理方式制約了本國基礎設施建設和生產擴張。在近年宣佈退出歐佩克和“歐佩克+”的產油國中，阿聯酋石油生產規模最大。因對產量配額政策不滿，厄瓜多爾2020年退出歐佩克，卡塔爾則於2019年退出。安哥拉於2024年退出“歐佩克+”。



分析人士認為，阿聯酋的退出會進一步削弱歐佩克和“歐佩克+”的市場影響力，增加其通過調整產量以控制市場的難度。歐佩克成立於1960年，曾控制全球石油產量逾50%。國際能源署數據顯示，2025年“歐佩克+”控制全球石油總產量約50%。隨著阿聯酋退出，該比例將降至約45%。



前歐佩克官員、現任挪威睿咨得能源公司分析師豪爾赫·萊昂表示，阿聯酋退出標誌著歐佩克傳統格局的重大轉變，或意味著歐佩克和“歐佩克+”的“結構性弱化”。