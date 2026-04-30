深圳今起執行進一步優化調整房地產政策

深圳 （資料圖片） 中評社香港4月30日電／深圳市住房和建設局29日印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，2026年4月30日起執行優化調整後的住房限購政策和住房公積金貸款政策。



新華社報導，根據通知，深圳進一步優化調整住房限購政策。一是符合本市商品住房購買條件的居民家庭，包括本市戶籍居民家庭、自購房之日前在本市連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的非本市戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策基礎上，可在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內增購1套商品住房。二是持有有效深圳經濟特區居住證的非本市戶籍居民家庭，可在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內購買1套商品住房。



同時，深圳進一步優化調整住房公積金貸款政策。一是提高住房公積金貸款額度，繳存職工單獨申請的，貸款額度從60萬元提高至70萬元，繳存職工共同申請的，貸款額度從110萬元提高至130萬元。二是優化住房公積金貸款額度上浮比例，購買本市首套住房的，上浮比例從40%提高至60%；新增初婚初育居民家庭購買本市住房上浮情形，上浮比例為50%，有兩個及以上子女的居民家庭購買本市住房的，上浮比例從50%提高至70%，同時符合兩種條件的家庭可以選擇上浮50%或70%；購買本市保障性住房的，上浮比例從20%提高至40%。據瞭解，同時符合多種上浮情形可累加上浮比例，最高可上浮170%，即繳存職工個人最高可貸189萬元，繳存職工家庭最高可貸351萬元。