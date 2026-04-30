港交所季績超預期　賺51億飆27%破紀錄

中評社香港4月30日電／港交所（00388）昨日公布首季業績，期內成績超強，股東應佔溢利為51.88億元，按年上升27%；收入及其他收益錄得82.03億元，按年升20%。溢利與收入雙雙創歷季新高。期內共有40家公司上市，總集資額高達1104億元，按年大增近6倍。港交所行政總裁陳翊庭表示，環球資金在波動市況下持續尋找避風港，同時積極捕捉亞洲增長機遇，帶動港交所首季收入及盈利齊破頂。



大公報報導，陳翊庭（圓圖）指出，首季二級市場表現超越去年同期，共有20個交易日的成交額超過3000億元，反映中外投資者均踴躍參與，分別帶動港股通及滬深股通交投穩健增長，滬深股通平均每日成交金額更創歷季新高。



陳翊庭：中外投資者踴躍參與



業績方面，港交所首季收入及其他收益為82.03億元，按年升20%；股東應佔溢利51.88億元，按年增長27%，勝市場預期。主要業務收入按年升22%至76.85億元，受惠現貨及商品市場成交量上升，帶動交易及結算費增加。公司資金的投資收益淨額為4.41億元，按年跌14.5%，因外部管理投資基金的公平值收益淨額減少。



市場交投方面，首季整體平均每日成交金額達2767億元，按年增加14%，為歷來第二高季度紀錄，僅次於去年第三季創下的2864億元。滬深港通表現亮眼，滬股通及深股通平均每日成交金額創3241億元人民幣的歷季新高，按年大增70%；港股通平均每日成交金額達1225億元，按年上升11%。



債券通北向通平均每日成交金額創504億元人民幣的歷季新高，按年升9%，今年2月4日更創下967億元人民幣的最高單日紀錄。



陳翊庭表示，本港IPO市場仍然保持強勁的勢頭，優質公司紛紛遞交上市申請，持續鞏固香港作為創新企業首選融資平台的地位。



港交所首季穩居全球第一集資中心地位，季內共有40家公司上市，新股集資額按年大升近6倍至1104億元，創2021年以來首季新高。其中，牧原食品（02714）、東鵬飲料（09980）及瀾起科技（06809）分別集資121億元、111億元及81億元，躋身首季全球五大新股。



431公司排隊IPO 增加25%



截至3月底，港交所正在處理中的上市申請多達431宗，較去年底增加25%。至於上市後再融資總額，高達1351億元，為過去5年第二高的首季紀錄。



展望未來，陳翊庭表示，港交所將繼續深化地區聯繫，擴大市場參與度，並投資建設穩健且創新的多元資產生態圈，確保旗下市場在任何市場周期下都能把握機遇。



此外，在股東大會上，有股東關注新上市公司的整體質素，特別是董事會成員的質素。港交所主席唐家成回應表示，上市公司質素對港交所至關重要，歡迎證監會要求銀行家及企業在上市申請過程中做好把關的通告，重申港交所不會放鬆對上市公司質素的要求。



陳翊庭補充，近年港交所已就上市公司董事質素訂立多項新規則，包括限制董事出任過多上市公司職位，並會定期檢討。