多元資產強勢　LME交易量創新高

全球金屬市場交易非常活躍，倫金所首季收費交易成交量創新高。（大公報） 中評社香港4月30日電／港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）今年開局強勁。首季收費交易金屬合約平均每日成交量達87.79萬手，創歷季新高，較去年第一季增加約26%。港交所行政總裁陳翊庭表示，除股票市場以外，集團的多元資產平台也增長強勁，季內LME收費交易量創新高，反映全球金屬市場交易非常活躍。



大公報報導，據港交所業績報告顯示，LME今年首季推進市場結構現代化戰略，其中，修訂電子交易平台LMEselect的最低上落價位，以激勵市場行為及促進流動性；同時允許會員在場內進行交叉買賣盤交易，並推出全新自動化交叉買賣盤類型供會員測試。



市場改革 促進流動性



上月LME公布全新買賣盤賬目流動性計劃，旨在提升LMEselect的參與度及市場質素。LME及LME Clear亦宣布引入期權自動到期功能，將於9月21日生效。同日，LME由現行美式期權到期日改為歐式期權到期日。此舉標誌著LME過渡至電子期權交易的重要進展，有助期權交易標準化，減低操作複雜性及風險，並提高市場參與度。



業內人士認為，儘管外圍動盪，LME交易量仍保持增長，去年LME已將香港納入倉庫網絡，至今獲批倉庫共11個。香港作為LME許可交割點，可加強內地實物金屬市場與國際定價的聯繫，創造更多套戥機會，同時減低物流成本。