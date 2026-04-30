港交所三項跨市場新指數　吸引全球資金

中評社香港4月30日電／港交所今年首季推出三項新指數，進一步拓展指數業務，分別為“香港交易所科技及美國科技100指數”，以及與馬來西亞交易所、韓國交易所合作推出的“香港交易所馬來西亞交易所大盤指數”和“香港交易所韓國交易所半導體指數”。港交所目前已與博時國際、大成國際、易方達香港、廣發國際及華泰盈科五家ETF發行商簽訂授權協議，意味這些指數將迅速轉化為ETF在港掛牌。



有助深化ETF互聯互通



大公報報導，隨著全球投資者對跨市場、跨行業配置需求日增，指數可引導資金流向，滿足投資者對區域多元化投資的需求。業界人士認為，新指數的推出，有助深化ETF互聯互通機制，國際投資者可透過香港，無縫配置馬來西亞藍籌股或韓國半導體龍頭，既提升香港作為亞洲ETF樞紐的流動性，也增強港交所在亞洲跨市場產品中的定價影響力。



“香港交易所科技及美國科技100指數”是港交所首次整合港股科技股與美股科技龍頭，涵蓋在港上市的頂尖科技企業及在納斯達克掛牌的科技巨頭。過去，亞洲投資者買賣美股科技股常面臨時差問題，香港投資者配置科技股時，亦需在中概股與美股龍頭之間進行複雜的多平台操作。新指數正好為投資者提供一站式的全球科技龍頭配置方案。



馬來西亞是東盟重要成員，在銀行、棕櫚油及電子製造服務領域具獨特優勢；韓國則擁有三星和SK海力士等芯片巨頭。港交所與馬來西亞及韓國合作推出的兩項指數，有助吸引不熟悉當地上市公司的國際投資者。