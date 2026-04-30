深圳樓市再鬆綁　核心區限購放寬

3月深圳新房和二手住房價格指數環比反彈，但專家指房價回穩的基礎還需要夯實。（大公報） 中評社香港4月30日電／深圳昨日推出房地產新政，其中，符合深圳市購買條件的居民家庭可在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內增購1套商品住房。持有有效深圳居住證的非本市戶籍居民家庭，可在上述地區購買1套商品住房。同時，提高住房公積金貸款比例。



大公報報導，新政意味著本地戶籍居民在核心區可以買三套房產；非深戶取消限購，只需要辦理居住證即可在核心區買一套房產；提高公積金貸款額度和比例後，公積金上限最高可達351萬（人民幣，下同）。專家分析稱，新政出台的背景是深圳樓市目前去化壓力仍大，但隨著限購、限貸等政策持續放鬆，深圳二手房流通效率明顯提升。



提升公積金貸款額度



深圳市住房和建設局昨日印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》。在進一步優化調整住房公積金貸款方面，個人的住房公積金貸款額度從60萬增至70萬元；繳存職工家庭申請的，額度從110萬元提高至130萬元。



在優化貸款額度上浮比例方面，購買首套住房的，上浮比例從40%提高至60%；新增初婚初育居民家庭購房上浮比例為50%；有兩個及以上子女的居民家庭購房，上浮比例從50%提高至70%；購買該市保障性住房的，上浮比例從20%提高至40%。據此，同時符合多種上浮情形的最高可上浮比例達到170%，即繳存職工個人最高可貸189萬元，繳存職工家庭最高可貸351萬元。



廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，儘管3月深圳新房和二手住房價格指數環比反彈，但反彈的可持續性存疑，反彈的基礎並不扎實。在4·28政治局會議提出要努力穩定樓市的背景下，深圳推出新政反映深圳市場表現弱於京滬，新房去化壓力較大。



根據第三方機構的數據，3月深圳新房開盤去化率為19%，較2月的低位水平有明顯好轉，但對比2025年3月的25%去化來說，表現乏善可陳。售樓處認購量仍不足20%，意味著大部分新房源仍處於待售狀態。



此外，深圳市場結構問題非常突出，二手房掛牌量仍很高。有數據顯示，截至3月底，全市二手房掛牌總量突破10萬套大關，供應維持高位；成交結構兩級分化，價格在300萬以內的佔到近50%，且佔比還在上升，800萬以上的佔比雖相對穩定，但由於佔比超過40%的為總價400萬至800萬的房源，去化比較難。



專家：二手流通將轉快



深圳貝殼研究院院長肖小平相信，隨著限購、限貸等政策持續放鬆，深圳二手房流通效率明顯提升，大量掛牌房源得到有效消化。



李宇嘉認為，深圳房價回穩的基礎還需要夯實。他建議，以片區為單位，以庫存去化周期、各類新房產品銷售情況和居民需求特徵為依據，調整供地、批准預售、新開工的節奏，落實差異化供給。對於去化壓力大、前期供地多、新房和二手房各自和相互之間內捲式價格競爭的片區，必要的時候向市場傳達暫停片區供地的信息。此外，各個行政區要對在售、在建庫存進行全面梳理，細化為開工或批售1年以內的、1－3年的、3－5年的、5年以上的項目，然後再制定更加細化的去庫存政策，避免一些“死庫存”項目大尺度降價，引發市場預期不穩。