富權：賴清德禮請出許信良是為了阻擋鄭文燦？

中評社香港4月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：賴清德禮請許信良“出山”是為了阻擋鄭文燦？以下為文章內容。



民進黨提名“法務部次長”黃世傑出戰“二零二六”桃園市長，身兼民進黨主席的賴清德於本月二十六日親自南下桃園召開座談會，並宣布由前民進黨主席許信良擔任競總榮譽主委。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在《董事長開講》節目直言，賴清德這手是“了不起的高招”，讓前桃園市長鄭文燦瞬間“在地方消失，人間蒸發”，避免他惹出更多爭議，同時也布局“二零二八”連任。



吳子嘉在全資創辦《美麗島電子報》時，基於其政治觀點與許信良高度吻合，也是為了借助許信良的極高知名度，因而禮請沒有任何資金投入的許信良出任董事長，自己則“屈就”副董事長，而當時“無地落腳”的許信良就以《美麗島電子報》社址作為自己的辦公地點，因而吳子嘉對許信良的思想脈絡極為瞭解。因此，吳子嘉有關賴清德禮請許信良擔任黃世杰傑競總榮譽主委，是要讓鄭文燦“在地方消失”的分析，有其道理。



但吳子嘉可能忽略了一個重大資訊，那就是桃園地方法院在一審審理“鄭文燦案”的過程中，最近突然發生了重大逆轉。先前被檢方視為關鍵突破口的“白手套”廖家父子，據傳在法庭上改變了說詞。他們推翻了自己之前的證詞，並改口稱當初送給鄭文燦五百萬元現金並非行賄款，而是政治獻金。這個翻供舉動是案件的重大轉折點，如果法庭最終採信證人當庭的陳述，認為無法排除這筆款項是政治獻金的可能性，鄭文燦將可能獲得無罪判決。若一審判決無罪且檢方不上訴，鄭文燦將重獲政治活動的正當性，可能在“二零二八”大選前的黨內初選中，獲得蔡英文等黨內“大佬”的支持，挑戰賴清德的黨內提名。即便他本人無意參選，其存在本身就可能成為黨內不滿勢力匯聚的焦點，對賴清德的領導地位形成隱性壓力。



因此，賴清德禮請許信良“出山”，不但是要“防堵”鄭文燦操盤“二零二六”的桃園選戰，以阻止其重新掌握桃園的地方組織與資源，因而要直接架空鄭文燦在地方上的影響力，讓鄭文燦在這次選戰中“消失”，無法透過輔選來延續其政治生命；而且更是要提前為“二零二八”競選連任掃清“障礙”，避免“把刀子交到黨內政敵手上”，對其連任之路構成潛在威脅。

