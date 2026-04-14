編譯：美伊戰爭能達成終戰協議嗎？

國家安保戰略研究院院長金聖培（前國情院海外情報局局長）（圖源：韓國日報） 中評社首爾5月6日電（記者 崔銀珍編譯）《韓國日報》4月30日刊發了對國家安保戰略研究院院長金聖培（前國情院海外情報局局長）的專訪。金聖培在採訪中就美伊戰爭後的國際秩序變化、能源安全、朝美對話重啟前景以及韓美關係等問題作出分析。



金聖培表示，美伊戰爭已呈現出難以輕易終結的文明衝突特徵，即便達成終戰協議，局部衝突乃至第二場戰爭仍可能隨時再起。他並指出，在特朗普擬於下月中旬訪華、朝美對話重啟前景再受關注之際，儘管當前朝鮮仍在觀望、特朗普也難在短期內將朝鮮問題列為優先事項，但若朝鮮於今年下半年實施洲際彈道導彈（ICBM）試射等高強度挑釁，反而可能提升美國的關注度，並成為朝美恢復對話的某種信號。以下為訪談全文編譯：



一、特朗普誤判並低估伊朗：這是一場明顯的非法侵略戰爭



－－為何美伊戰爭遲遲難以結束？



“只要特朗普的反伊朗構想與伊朗這一神權政體所推動的‘革命輸出’相互對立，這場戰爭就不可能真正終結。濃縮鈾、重建成本以及霍爾木茲海峽控制權等問題交織叠加，使停戰條件異常複雜。通常而言，國家間戰爭多圍繞領土得失展開；但這場戰爭不同，它更像是一場文明衝突。只要其中一方文明未被徹底摧毀，雙方的碰撞便難以真正停歇。因此，即便達成停戰協議，也應將其視為事實上的休戰狀態。”



－－這是否屬於特朗普的誤判？



“他低估了伊朗政權的特性及其應對能力。圍繞開戰、停戰與空襲等問題，相關訊息不斷混亂，導致其政策一致性受損，同盟管理也出現失誤。他過度相信以人工智能（AI）精確打擊為代表、建立在技術優勢之上的新型戰爭方式。也有分析認為，這其中隱藏著更高層次的盤算，即從經濟安全角度削弱伊朗，以牽制中國的能源與物流網絡。但若從相對收益來看，這場戰爭反而更有利於中國。即便考慮到特朗普慣於通過製造不可預測性、以便在談判中掌握主動的‘瘋子戰略’，這場戰爭也未能按照其最初設想的方向推進。”



－－以消除核能力作為戰爭理由，是否正當？



“為防範潛在攻擊而發動預防性戰爭，本身就是完全非法的。即使套用針對迫在眉睫威脅而採取先發制人打擊的邏輯，也無法為其提供正當性。據稱伊朗已掌握400公斤、豐度為60%的濃縮鈾，但這就構成了所謂立即威脅嗎？若照此邏輯，所有戰爭都可以被合理化。”



－－戰後國際秩序將如何演變？



“特朗普發動的是一場非法侵略戰爭，公然無視國際法。今後，以武力乃至戰爭作為解決爭端手段的做法，恐將趨於常態化。未來即便中國武力攻台，美方也將失去足夠的譴責正當性。國際社會可能滑向類似中國春秋戰國時代那樣的失序狀態。規則、規範與倫理正在失去約束力，美國領導力則不斷削弱，大西洋聯盟內部裂痕也在進一步加深。”

