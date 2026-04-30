禁止Manus併購案　“玉淵譚天”天詳解

中評社香港4月30日電／4月27日，大陸國家發改委外商投資安全審查工作機制辦公室依法依規作出決定，禁止美國科技巨頭Meta收購人工智能（AI）初創企業Manus，並要求當事人撤銷該交易。



央視社交媒體賬號“玉淵譚天”發表評論文章指出，當前，國際AI競爭正進入白熱化階段，禁止這次交易，無論在時機或力度上都非同尋常，但不反映內地禁止AI企業出海。禁止Manus併購案，不是禁止AI企業出海，這次禁令只是劃清合規與不合規的界限，為外資投資提供更明確的監管參考。



文章說，過去幾年，部分中國科技公司也嘗試過海外布局，在新加坡等相對開放的東南亞經濟體設立子公司，作為國際總部開展國際業務。在這個過程中，國家從未禁止海外投資或交易。不過，Manus交易特別之處在於，先利用境內要素完成孵化，後受美國因素驅動，試圖把自己包裝成新加坡公司，最後賣給外資，規避了中國的監管規定。



文章稱，Manus早期團隊、數據和研發，主要都在中國，轉折發生在去年4月，Manus拿到美國基準資本（Benchmark）的投資，消息揭露後約兩周，美方依據其所謂對外投資安全審查規則，對這筆投資發出了問詢。一個多月後，Manus調整布局，大幅裁減中國員工，核心團隊和總部遷至新加坡。半年後，Meta以超過20億美元的價格收購Manus，Manus團隊整體加入Meta，外資取得100％控制權。



文章直言，在中國孵化技術、遷到海外註冊主體、被國際巨頭全資收購，對於這種規避監管的行為，國家主管機關當然需要介入。中國AI黑馬“Manus”面世。（微博截圖）



文章引述北京金誠同達律師事務所的沈姿英稱，中國《外商投資安全審查辦法》第四條對審查範圍有較明確規定，Manus的通用AI智能體落入重要資訊科技與網路產品與服務、關鍵科技領域，Meta若收購，便將取得實際控制權，這本應由企業自己主動申報，這是法律明文規定，但很明顯，Meta和Manus並沒有這麼做。



中國信通院人工智慧研究所國際發展部主任許珊受訪時亦指出，Meta收購Manus，取得實際控制權，核心技術和團隊將完整轉移至境外，這需要在國家安全風險層面進行申報和評估，這正是啟動審查的實質條件。



玉淵譚天文章指出續稱，目前，某些國家透過安全審查等機制，擴大審查範圍、模糊威脅定義，專門針對別國AI發展。這種價值導向影響了其關於“安全”的敘事，他們為了維護“自身的安全”，甚至要用其他國家的東西攻擊別國，中國不得不防，監管也是為了更好發展。