4月份中國製造業PMI為50.3%

新華社資料圖片 中評社香港4月30日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日發佈數據顯示，4月份，我國製造業採購經理指數（PMI）為50.3%，比上月下降0.1個百分點，製造業景氣水平總體穩定。



產需兩端繼續擴張。生產指數為51.5%，新訂單指數為50.6%，兩個指數均繼續高於臨界點，製造業企業生產和市場需求保持擴張。在產需繼續擴張等因素的帶動下，企業採購意願進一步增強，採購量指數為51.1%，比上月上升0.2個百分點。



新華社報導，大中小型企業PMI均位於擴張區間。大型企業PMI為50.2%，連續5個月高於臨界點；中、小型企業PMI分別為50.5%和50.1%，比上月上升1.5個和0.8個百分點，雙雙升至擴張區間，景氣水平明顯回升。



從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為52.2%和51.8%，比上月上升0.1個和0.3個百分點，相關行業發展態勢持續向好；消費品行業PMI為50.7%，繼續保持在擴張區間。



受近期部分大宗商品價格高位波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為63.7%和55.1%，繼續位於近年來高位，製造業市場價格總體水平上漲明顯。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品等行業兩個價格指數均連續兩個月高於70.0%，相關行業原材料採購和產品銷售價格繼續上升。



此外，市場預期持續增強。生產經營活動預期指數為54.5%，比上月上升1.1個百分點，連續三個月回升。