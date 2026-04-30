五一期間香港陸路口岸出入境料達500萬人次

中評社香港4月30日電／內地“五一黃金周”長假期明日開始，政府預料將有98萬內地遊客訪港，而經陸路邊境管制站出入境人次更高達500萬。香港海關跨境橋岸科總指揮官袁偉明接受記者專訪時表示，為疏導各口岸大批遊客，將多管齊下確保大橋口岸運作暢通，包括減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開清關亭以疏導人流及車流。他以港珠澳大橋口岸為例，預計5月2日是旅客離境及私家車出境高峰，而5月3日則是旅客及私家車入境高峰，估計該兩日分別會有24000及23000輛私家車出入境。



5月2日及3日是出入境高峰



大公報報導，入境處早前預計，5月1日至5日，內地勞動節黃金周期間約有600萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。陸路出境高峰期料為下月2日，出境人次約63.6萬，入境高峰期料為下月3日，入境人次約68.8萬。假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站和深圳灣管制站會非常繁忙，預計每日平均分別約有24.6萬、22.7萬和17.2萬人次出入境。



袁偉明表示，參考過去車流的數字，預計5月2日是旅客離境及私家車出境高峰，而5月3日則是旅客及私家車入境高峰，屆時分別會有24000及23000輛私家車出入境。為應對高峰期預計出現的車流，海關將推行多項措施確保大橋口岸運作暢通，包括減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開清關亭以疏導人流及車流。



為了避免大橋陸路出現擠塞，香港海關會與內地及澳門海關透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，實時通報各口岸的最新情況，適時作出協調及部署。



聯合指揮中心實時監察



此外，海關將積極配合保安局於內地勞動節黃金周期間啟動緊急事故監察及支援中心，應對各種突發情況。他又表示，由香港警務處、入境處、海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於5月1日至5日啟動，實時監察口岸現場情況。



近年海關亦引入了不少新科技，以提高清關速度。袁偉明介紹，為配合智慧海關的發展及應對港珠澳大橋香港口岸持續上升的車流，香港海關利用智能車底機械人為私家車清關，透過運用人工智能進行高清影像比對，更有效和快速地偵測收藏於車底的違禁品，進一步便利人員對跨境車輛進行查驗。



由於假日正值人流高峰，過關難免出現擁擠的情況。袁偉明建議市民及旅客瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台“口岸通”，掌握港珠澳大橋香港口岸旅客和私家車過關平均輪候時間，以及金巴的平均輪候時間的最新情況，以便計劃行程。同時提醒過境人士，由即日起，在公眾地方管有另類煙用物質，如電子煙煙彈、加熱煙煙支和草本煙即屬違法，市民五一黃金周期間出行時，切勿攜帶各類違禁品及受管制物品進出香港