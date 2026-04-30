香港金管局加碼支援　五招助中小企融資

受外圍環境影響，本港中小企營運受到挑戰，金管局聯同銀行業推出支援措施。（大公報） 中評社香港4月30日電／中東戰事引發國際油價大幅波動，為環球經濟帶來不確定性，尤其加劇中小企的營運挑戰。金管局宣布，與“中小企融資專責小組”會議後，聯同銀行業推出五招支援措施，包括將中小企專項資金規模增至逾4500億元、向受油價影響的中小企提供信貸支援、加快擔保計劃申請審批流程、推出靈活還款貸款支持中小企轉型，以及深化利用金融科技及數據優化融資。



大公報報導，商界人士指出，五招措施能針對中小企痛點，有助應對當前困難，充分肯定當局的努力。



支持中小企的第一招，是增加預留中小企專項資金。18家專責小組參與銀行擴大其貸款組合中預留的中小企專項資金規模，總額由2024年10月的3700億元，增加至超過4500億元，展示銀行業對支持中小企的承諾。



第二招是提供信貸支援予受影響的行業。由於油價上升導致部分中小企營運成本增加，尤其是運輸物流業、製造業及進出口業。參與銀行會在審慎風險管理原則下，按個別客戶的實際情況與需要，為受油價波動影響的中小企提供適切的信貸支援，包括具彈性的還款安排、相應延長貸款年期，以及更多貿易融資展期選項等，以緩解企業的資金流壓力。



彈性還款安排 支持轉型



第三招是加快“中小企融資擔保計劃”申請審批流程。所有參與銀行及按證保險公司承諾，在一般情況下，於收齊所需資料後30個工作天內，銀行與按證保險公司會完成審批並通知客戶有關結果，讓客戶及時掌握審批進展，作出靈活規劃和財務安排。



第四招是推出靈活還款貸款支持中小企轉型。考慮到中小企在轉型期間或需投放大量資金，專責小組參與銀行會按個別中小企的業務需要，為客戶度身訂造靈活的還款安排，例如前期部分還本，或“階梯式”還款模式的融資方案，以滿足企業在開拓新業務，以及進行數碼、智能及綠色轉型過程中的資金需求。



第五招是深化利用金融科技和數據協助中小企獲得銀行融資。參與銀行承諾進一步運用金融科技和數據，優化中小企貸款審批流程，並為客戶提供更快捷及更合適的信貸方案。

