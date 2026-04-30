美學術歧視釀悲劇　千名學者聯署聲援吳瑛

經年累月的精神施壓與學術生涯被剝奪，令吳瑛身心遭受重創。2024年7月10日，她在芝加哥家中自殺離世，終年60歲。(資料相) 中評社香港4月30日電／全球最權威科學雜誌《自然》（Nature）網絡新聞版日前透露，始於今年2月、由全美及國際頂尖學者發起的聲援華裔科學家吳瑛千人聯署聲明事件正在持續發酵，引發國際學術界及華人社會深切關注。



吳瑛為美籍華裔傑出神經科學家，任職美國西北大學範伯格醫學院終身講座教授，深耕RNA剪接、轉錄後基因調控與神經退行性疾病前沿領域，學術成就享譽國際。



吳瑛早年畢業於上海醫科大學，後赴斯坦福大學、哈佛大學深造，在西北大學執教近二十年，是美國少數擁有捐贈講席身份的亞裔女性科學家。



事件緣起美國此前推行的“中國行動計劃”。2019年起，吳瑛被美國國立衛生研究院納入專項調查名單，遭受多年無端審查。2023年底，美國國立衛生研究院官方調查最終定論，確認吳瑛不存在任何學術違規行為。



然而西北大學全然無視調查結果，對其展開一系列嚴厲打壓，關停實驗室、劃轉科研經費、削減薪酬待遇。2024年5月，校方更是動用警力將吳瑛戴上手銬強行帶離辦公室，違背其個人意願送入精神病院，且未及時通知家屬。



經年累月的精神施壓與學術生涯被剝奪，令吳瑛身心遭受重創。2024年7月10日，她在芝加哥家中自殺離世，終年60歲。



吳瑛的家人直言這是一場殘酷的“學術處決”。吳瑛離世後，西北大學態度冷漠，未發布任何訃告與紀念文字，且迅速删除其官網個人學術頁面，引發學界普遍不滿。



2025年，吳瑛家屬正式起訴西北大學，控告校方存在種族歧視、性別歧視、非法監禁及職業報復等不當行為，校方則以訴訟未決為由拒絕正面回應，並否認全部指控。



此次聯署由亞洲美國學者論壇聯合亞洲教授協會聯合會發起，征集簽名歷時數月，目前已有超過一千名學者參與，覆蓋全美44個州、華盛頓特區及三百多所高校，參與者延伸至全球多地學術機構。簽名陣容包括諾貝爾物理學獎得主、前美國能源部部長朱棣文，以及哈佛醫學院袁鈞瑛、哈佛大學蕭蔭堂、艾滋病研究權威何大一等多位美國國家科學院、國家醫學院院士。



聯名公開信嚴厲譴責西北大學對吳瑛的不公處置，認為其調查程序缺失正當保障，因族裔背景形成針對性審查，在亞裔學術群體中製造了恐懼氛圍。學者們呼籲校方正視過錯、公開致歉，全面修訂校內管理規則，整改民權部門工作機制，從制度上防範同類悲劇重演。



事實上，“中國行動計劃”雖早已落幕，但其遺留的寒蟬效應仍在持續，數百名亞裔學者受到牽連，不少人被迫離開科研崗位。吳瑛成為該計劃下首位因不公調查與職場迫害走向絕路的華人科學家。她的悲劇，不僅是個人與學界的重大損失，更深刻折射出美國學術政治化、種族偏見侵蝕科研公正的深層弊病，也為兩岸三地及海外華人社會敲響沉重警鐘。