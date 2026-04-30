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普京：準備在勝利日期間實行停火
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2026-04-30 13:29:47
中評社北京4月30日電／新華社報導，據俄羅斯總統助理烏沙科夫29日晚通報，俄總統普京在和美國總統特朗普通話時表示，俄羅斯準備在勝利日期間實行停火，特朗普表示支持。
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