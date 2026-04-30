中方：美國是核軍控和戰略穩定領域的最大亂源

中評社北京4月30日電／中國代表團29日在《不擴散核武器條約》第十一次審議大會的答辯發言中說，20多年來，美國先後退出《反導條約》《中導條約》《開放天空條約》等軍控條約，放任《新削減戰略武器條約》到期失效，不斷破壞國際安全和核軍控體系。美國是核軍控和戰略穩定領域的最大亂源。



新華社報導，中國代表團指出，美國代表團在這兩天的發言中蓄意曲解中方的立場主張，對中國的核政策和國防力量建設進行無端歪曲抹黑。中方對此堅決反對。美方所謂“多邊核軍控和戰略穩定對話”倡議的作秀成分遠遠大於嚴肅對話。美方有關倡議係基於所謂“三大核武器國家”“中國核威脅”等錯誤敘事，企圖推翻國際社會核裁軍共識，變相翻炒中美俄“三邊核軍控談判”的虛假議題，其實質是為轉嫁自身核裁軍特殊、優先責任尋找借口，是“假裁軍、真擴軍”。中國不會接受任何“嘴上喊著對話，手上忙著對抗”的虛偽做法。



中國代表團強調，美國執迷強化核壟斷優勢，每年投入近千億美元用於核力量建設。美國拒絕放棄首先使用核武器政策，通過“核共享”“延伸威懾”等安排打造“核聯盟”。美國還推動“金穹”反導計劃，針對其他核武器國家抵近部署戰略攻防力量。美方一系列消極舉動嚴重破壞全球和地區戰略穩定，增加核對抗與核衝突風險，刺激核軍備競賽。



中國代表團表示，美方應積極回應國際社會的正當關切。如果美方代表在28日發言中表示希望找到改善當前國際安全環境的方案的意願是真實的，那麼請美方首先認真考慮並積極回應中方的倡議主張，包括盡早參與談判締結核武器國家“互不首先使用核武器條約”，盡早參與談判一項無核武器國家消極安保國際法律文書，同時請美方積極考慮俄方的提議，以負責任方式處理《新削減戰略武器條約》到期失效的後續安排。最後也是最重要的，請美方切實遵守聯合國憲章的宗旨原則，摒棄在國際關係中動輒使用或威脅使用武力的霸凌行徑。