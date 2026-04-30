對伊戰事已耗資250億美元　美防長遭狠批

中評社北京4月30日電／美國國防部官員29日表示，截至目前，美國在對伊朗戰事中的支出估計已達250億美元。同日，美國國防部長赫格塞思自這場戰事開始以來首次接受國會質詢，受到來自民主黨議員的公開指責。



新華社報導，美國防部負責財務的代理副部長朱爾斯·赫斯特在國會眾議院軍事委員會討論五角大樓預算提案的聽證會上說，250億美元支出中的大部分用於彈藥消耗，同時也包括作戰行動支出及裝備補充成本。



美媒對此報導說，五角大樓是如何得出250億美元這一數字目前“尚不清楚”。不過據此前報導，美國防部官員3月11日在國會閉門簡報會上稱，在美國對伊朗大規模軍事行動的頭6天，美軍花費就已超過113億美元。



當天，赫格塞思也出席這場長達4個多小時的聽證會，這是他自美國對伊朗發起軍事行動以來首次接受公開質詢。面對民主黨人關於戰爭開支不斷飆升、關鍵彈藥儲備大幅削減、美國民眾生活成本被推高等一系列質疑，赫格塞思聲稱這些批評是“政治性的”，並拒絕回答伊朗戰事還會持續多久或耗資多少的問題。



聽證會期間，民主黨籍眾議員約翰·加拉門迪對赫格塞思說：“就這場戰爭你從一開始便向美國公眾撒謊，總統也是如此。”加拉門迪稱美國發起的伊朗戰事為“泥潭”，是“各個層面的政治和經濟災難”。



眾議院軍事委員會民主黨首席議員亞當·史密斯表示，赫格塞思需要解釋特朗普政府發動這場戰爭的目標是什麼，“我們已經看到了代價，而且代價非常非常高”。



特朗普政府21日公佈2027財年國防預算，總額約為1.5萬億美元，較上一年增長42%。