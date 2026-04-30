日本初中生反戰和平意識正在減弱

中評社香港4月30日電／共同社28日獲悉，日本京都教育大學名譽教授村上登司文2025年面向約千名初中生實施的調查結果顯示，僅不到五成學生回答反對旨在抵抗侵略的“正義的戰爭”，較1997年的占比下降近10個百分點。此外，認為“日本無論怎樣的戰爭都不應進行”的學生占比也在逐漸減少，加上“略微認為”在內占比不到八成，近四次調查首次跌破八成。村上分析認為，“可以看出反戰和平意識減弱的趨勢。”



對於高市政府修憲和解禁武器出口的動向，有觀點擔憂日本可能會被捲入“錯誤的戰爭”，而此次調查結果也反映出目睹俄烏衝突等新聞事件的初中生之間，認為“為自衛而進行戰爭是迫於無奈”的人增多。或許可以說，隨著親歷戰爭的一代人減少，如何維持和平教育的品質將成為課題。



村上指出，儘管相關占比呈現下滑趨勢，但和平意識仍然深入人心。他強調：“為了讓學生能夠將和平作為自身問題來思考，有必要進一步加強和平教育，例如有效利用和平資料館和證言檔案等。”



調查於2025年1至2月以東京都23區、京都市、廣島市、那霸市的初二學生為對象實施，1067人作答。同樣的調查曾於1997年、2006年和2016年實施過，規模基本相同。



2025年回答“反對”和“略微反對”正義的戰爭論調的學生從1997年的57.3%減少至47.7%。僅看“反對”這一回答，是從1997年的47%降至30.4%。



關於“是否認為日本無論怎樣的戰爭都不應進行”的提問，回答“認為不應進行”和“略微認為”的學生從85%減少至79.6%。僅看“認為不應進行”這一選項，是從81.3%降至66.9%。



關於瞭解二戰情況的媒介，“互聯網”占到64.6%，較2016年的35.9%大幅上升。回答“祖父母輩或曾祖父母輩”和“核爆受害者”的占比大幅下降。