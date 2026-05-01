台灣影人參訪兩館　共話華語電影發展

台灣影人代表團參訪中國電影博物館（中評社 王昭攝） 中評社北京5月1日電（實習記者 王昭）4月29日，參加“兩岸青年影人交流工作坊”的台灣影人代表團走進中國電影博物館和中國電影資料館，在光影交錯中重溫華語電影記憶，共話未來合作可能。



上午，代表團一行首先步入中國電影博物館，參觀“新時代中國電影發展成就展”。該展覽緊扣“為人民抒懷 為時代放歌”的主題，從“電影創作繁榮發展、電影產業提質升級、電影科技日新月異、公共服務惠及民生、光影出海交流互鑒”五個章節，全景式展現了新時代中國電影的輝煌成就。大家饒有興致地體驗了虛擬拍攝棚、AI換臉變裝以及沉浸式球幕視聽空間等互動項目，沉浸式領略了電影科技與藝術融合的新魅力。



隨後，參觀團步入台灣電影專題展廳參觀。台灣廳用一張張泛黃的海報、一件件真實的道具，串聯起兩岸電影人同根同源的創作軌跡。當看到台灣第一部閩南語電影《薛平貴與王寶釧》、第一部京劇戲曲片《洛神》等珍貴圖文資料時，大家倍感親切。“這裡比台灣的電影資料館收錄的還全！”一位影人感嘆道。



台灣著名導演、制片人林家億說：“今天第一次走進中國電影博物館的台灣廳，蠻感動的。”在這裡被完整地收藏和展出的電影都代表了不同的價值，尤其是一些小眾的、實驗性的作品，能給未來的電影創作者提供很多靈感。“應該要讓更多台灣電影人來這裡，這裡記錄了整個華語電影影視的發展，真的很值得來。”



下午，代表團前往中國電影資料館參觀交流。作為國家級電影專業檔案館和電影藝術研究機構，中國電影資料館現保存有3萬多部中國電影，電影拷貝達60餘萬本。影人們走進電影修復實驗室，詳細瞭解影片修復流程，近距離觀摩掃描設備的工作現場，並與修復師進行了細致的技術交流。大家還參觀了膠片掃描機房和檔案庫房，仔細閱讀館藏的各個年代的電影拷貝、數字母版等珍貴檔案。來自台灣的編劇高浩敏說：“這是我第一次看到影片修復，也是第一次看到這麼多老電影資料，是一次特別新奇的體驗！”



在參觀交流期間，北京師範大學傳媒與藝術國家級實驗教學示範中心副主任史哲宇表示，通過近兩天的交流，能感受到兩岸青年影人有共同的創作意願和強烈的交流願望。當前華語電影共同面臨觀眾流失、新技術衝擊等挑戰，反而為兩岸開展更深入的學術與創作合作提供了空間。“希望這樣的交流活動能夠長久辦下去，形成穩定的學術交流機制，為兩岸青年影人提供更多服務和支持。”史哲宇說。



