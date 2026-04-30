日本幫太平洋島國建匯款機制　反制中國

中評社香港4月30日電／日經新聞報導，日本財務省將著手在太平洋島國和地區建立國際匯款機制。該地區有多家負責國際業務的銀行接連退出。日本將與美國、澳大利亞、世界銀行等合作，建立替代的結算網路。意在人民幣結算普及之前搶先行動。



沒有國際網路的銀行在進行跨境資金往來時，需要由被稱為“代理行（Correspondent Bank）”的金融機構介入，代為辦理資金清算業務。承擔這些業務的主要是歐美金融機構，但近年來，多家金融機構在太平洋島國停止提供服務。



在烏茲別克的撒馬爾罕，日本與太平洋島國財長會議將於5月舉行。日本計劃主導發起討論，建立一種新的“集中清算機制（太平洋支付機制，Pacific Payment Mechanism）”，以補充代理行的功能。日本財務相片山皋月將出席此次會議。



通過集中處理多個島國的國際匯款業務，可以降低單筆交易成本。審查等反洗錢措施也將提高效率。此外，還將探討能否利用日本的銀行長期積累的數位支付技術。



在財長會議上，日本將提議以與民間企業服務協同的方式，建立這一集中清算機制，並推動其實現運營資金的自我可持續。同時，還計劃與澳大利亞、美國、紐西蘭等周邊主要已開發國家展開合作。



世界銀行也最早於5月啟動新設結算機構的相關調研。世界銀行此前已決定以“代理銀行相關項目”的名義，向島國提供總額7690萬美元的支援。日本也長期為該項目提供資金支援。



如果無法開展國際匯款，接受海外投資及開展進出口貿易都將變得困難。對於太平洋島國而言，支撐本國經濟的外匯旅遊收入、海外務工人員的匯款也極有可能面臨受阻。



國際金融機構開展的匯款業務，由於反洗錢審查日益嚴格，成本不斷上升。在儘量規避高風險業務的趨勢下，自2000年以來，在經濟規模較小的島國開展相關業務呈現出持續收縮的態勢。



日本財務省匯總了環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據後發現，2011年至2022年間，島國地區的國際匯款服務合作關係大約減少了6成。



日本政府積極支援島國搭建自主結算網路，背後還有牽制中國大陸在該地區滲透的考量。2019年以後，索羅門群島、吉里巴斯、諾魯與台灣斷交，同中國大陸建立正式外交關係。



近年，中國持續投入鉅額資金助力島國基礎設施建設等，區域影響力不斷提升。外界分析認為，日本立足經濟安全視角佈局全新結算體系，意在構築屏障，阻礙人民幣結算在太平洋島國落地與滲透。