美政府解聘國家科學委員會成員　眾議員轟愚蠢

中評社香港4月30日電／據美國媒體報導，美國國家科學委員會多名成員近日收到白宮解職通知。科學界人士認為，這是特朗普政府削弱擁有76年歷史的美國國家科學基金會獨立性的最新舉措之一。



美國《科學》雜誌報導稱，該委員會22名成員於24日收到總統人事辦公室代表總統特朗普發送的郵件通知，他們的國家科學委員會成員任職資格被終止且“立即生效”。



美國國家科學委員會負責向總統和國會提供科學與工程領域的咨詢意見，為國家科學基金會制定政策，監督該基金會重大科研項目和支出。國家科學基金會是獨立聯邦機構，主要資助美國各州及相關地區的科學與工程研究。



美國國家科學委員會官網信息顯示，委員會成員由美國總統任命，成員通常來自美工業界和高校，任期為6年，按期分批更替。當總統人事辦公室解職通知發出時，這一由24人組成的委員會有22名在職成員，兩席空缺。



新華社報導，加利福尼亞州民主黨籍眾議員佐伊·洛夫格倫評論特朗普政府該解雇決定時說，這是“這位總統最新的一次愚蠢舉動，他持續損害科學和美國的創新。不幸的是，對於一位從一開始就攻擊國家科學基金會的總統來說，他尋求摧毀指導該基金會的委員會的做法並不令人意外”。



報導稱，遭解職的美國國家科學委員會主席維克托·麥克拉里曾批評特朗普政府提出在下一財年將國家科學基金會預算削減55%的計劃。被解職的委員會成員凱萬·斯塔森表示，此次大規模解職表明白宮正在無視該委員會的權威，並試圖直接主導國家科學基金會的政策。



美國廣播公司28日援引白宮發言人聲明報導稱，美最高法院2021年在審理“美國政府訴阿思雷克斯公司案”中的相關裁決，提出了一個憲法問題，即未經參議院確認任命的官員是否可以行使國會賦予國家科學委員會的權力。白宮期待與國會方面合作修訂相關法規，以確保該委員會能夠按國會初衷履職。