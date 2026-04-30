研究：沙塵天氣或對全球水循環有關鍵調控作用

中評社香港4月30日電／沙塵暴是人們傳統認知中典型的自然災害。然而，蘭州大學大氣科學學院劉玉芝教授團隊的最新研究揭開了沙塵暴的另一面：乾旱區沙塵活動對全球水循環有著關鍵調控作用，即可通過冰晶效應顯著提升降水效率。4月30日，該成果在線發表於國際學術期刊《科學進展》。



研究團隊發現，近40年來，沙塵天氣存在約10年的周期性變化，沙塵事件發生後一周內的降水顯著多於沒有沙塵天氣的情況。基於全球範圍的沙塵天氣觀測結果並配合全球降水數據進行系統分析，該團隊證實了沙塵活動向大氣中釋放的沙塵粒子可作為高效的大氣冰核，促進雲中冰晶形成，增益降水。



新華社報導，劉玉芝介紹，該研究還揭示了人類活動影響下沙塵對降水的調控規律。例如，人類活動加劇導致大氣中硫酸鹽等人為氣溶膠濃度升高，雲中常因缺乏冰核而出現溫度已降到零攝氏度以下、卻不結冰的“過冷水滴”，這種“過冷水”很難自己變成雨或雪落下來，但沙塵粒子能成為高效冰核，觸發過冷水雲降水，這一現象在我國華北地區經常出現。



“這也為極端降水的發生提供了歸因思路，提示我們今後在預報沙塵天氣時，需要高度關注可能產生的降水影響和風險評估。”劉玉芝說。



據介紹，該研究建立了區域到全球尺度的“沙塵-雲-降水”理論框架，提升了沙塵對全球降水過程的機理認知，為應對氣候變化下的水資源管理和災害防控提供了科學支撐。