海軍成立77周年　國防部派發艦載主題熊貓

國防部4月30日舉行例行記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）在今天國防部例行記者會現場，記者人手一只可愛的熊貓玩偶。這款定制玩偶為艦載主題熊貓，是國防部為到場記者精心準備的小驚喜。



4月23日是人民海軍成立77周年，這份別致的文創小禮品，既顯海軍特色與軍旅溫情，也以生動有趣的方式科普了艦艇戰位分工。熊貓身著不同配色的航母專屬馬甲，各顔色對應艦艇不同戰位：紫色代表燃油補給戰位，黃色對應指揮類崗位，藍色代表調運與安全保障戰位，‌紅色‌代表‌危險與安全管控戰位，棕色對應機務檢修戰位，綠色代表起降裝置維修戰位，白色則標識安全、醫務、政工及臨時上艦執勤人員。



今年海軍節期間，40多艘現役主戰艦艇在22個城市港口舉行對外開放等活動，50多萬民眾親身感受人民海軍轉型建設成果。國防部發言人張曉剛在記者會上特別提到，台灣同胞赴青島登上祖國戰艦受到廣泛關注，“兩岸一家親、家和萬事興”的旗語引發現場強烈共鳴。



張曉剛發出誠摯邀請：“我們歡迎台灣同胞常回家看看，見證新時代偉大成就，共享民族復興榮耀。”



在當天記者會上，還有記者關注到人民海軍宣傳片《向大洋》中出現的19歲新兵“何劍”。“何劍”諧音“核艦”？是否真如輿論廣泛解讀的那樣——“海軍將迎來首艘核動力航母”？



張曉剛回應說，我們始終根據國家安全需要和裝備技術發展情況，綜合考慮航母建設。關於這部片子，正如那句話：一千個讀者眼中有一千個哈姆雷特。

