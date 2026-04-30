美國人沒有戰略　德國總理言論激怒特朗普

在上任近一年的時間里，默茨花了大量精力經營與特朗普的友誼。但這場戰爭重創了德國經濟，並在政治上讓默茨付出了代價。 中評社香港4月30日電／紐約時報中文網30日分析文章說，特朗普總統與伊朗的戰爭引發的外交餘波使外國領導人越來越難以沿用他們那套久經考驗的“討好”特朗普的手法。他們日益發現，自己必須在安撫美國總統和本國選民之間做出選擇，而他們並沒有選擇特朗普。



文章說，最新的例子是德國總理弗裡德里希·默茨，他因為直白地指出了美國戰爭計劃中的戰略缺陷而招致特朗普的憤怒。



在上任近一年的時間里，默茨花了大量精力經營與特朗普的友誼。他多次訪問白宮，包括在伊朗戰爭開始後的最初幾天。他在鏡頭前奉承特朗普，並經常給他發短訊。默茨在伊朗問題上幾乎滿足了總統的所有要求，包括允許美國完全使用位於德國的軍事基地發動襲擊，以及承諾在戰爭正式結束後派遣掃雷艦在霍爾木茲海峽巡邏。



但這場戰爭重創了德國經濟，並在政治上讓默茨付出了代價。霍爾木茲海峽的封鎖導致燃料價格飆升，給德國司機和製造商造成衝擊。政府大幅下調了今年的經濟增長預測。自戰爭開始以來，默茨所在的政黨——中右翼的基督教民主聯盟——已經從全國民調的第一位跌落，目前以幾個百分點的差距落後於極右翼的德國選擇黨。



這些壓力似乎在本週壓垮了這位總理。默茨向來喜歡在非正式的講話環節中脫離講稿，他告訴一群德國學生，伊朗政府通過“拖延戰術”來談判結束戰爭，從而“羞辱”了整個美國。



“美國人顯然沒有戰略，”默茨週一在德國西部的一所高中集會上說，“這類衝突的問題始終在於，你不僅要能打進去，還得能再出來。我們在阿富汗痛苦地見證了20年。我們在伊拉克也看到了。所以，正如我所說，這種情況至少是考慮不周的，而且我目前看不出美國人現在選擇了什麼樣的戰略退出方案。”



特朗普有個習慣，喜歡在盟友公開批評他時攻擊他們，他迅速做出了回應。他指責默茨支持德黑蘭的核野心——儘管默茨曾多次表示絕不允許伊朗製造核武器。



“德國總理弗裡德里希·默茨認為伊朗擁有核武器沒關係。他根本不知道自己在說什麼！”特朗普在一篇社群媒體帖子中寫道。為了加重語氣，他還補充道：“難怪德國無論是在經濟還是其他方面都表現得如此糟糕！”

