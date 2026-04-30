王毅同比利時副首相兼外交大臣普雷沃會談

中評社北京4月30日電／2026年4月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同比利時副首相兼外交大臣普雷沃舉行會談。



王毅說，今年是中比建交55周年。在兩國領導人關心支持下，兩國關係取得穩定長足發展，雙方確立了全方位友好合作夥伴關係。當前國際形勢變亂交織，中比都是多邊主義的維護者、踐行者，都是開放型世界經濟的支持者、受益者，都主張通過對話政治解決爭端，都主張維護國際法，雙方有著廣泛共同利益。中方願以建交55周年為契機，同比方堅持相互尊重，聚同化異，密切對話溝通，增進瞭解互信，加強人文交流，深挖務實合作潛力，推動中比關係邁上新台階。



王毅表示，比利時是歐盟總部所在地和中歐合作重要門戶，中比關係的重要意義超出雙邊範疇。中方希望比方在歐盟內部發揮積極、建設性作用，推動歐中通過對話協商妥處經貿分歧，堅持開放合作，實現互利共贏。



普雷沃表示，當前動蕩國際形勢下，比中關係比以往任何時候都更重要，更需要堅持對話溝通，做彼此可以信賴的夥伴，攜手應對全球挑戰，促進共同發展繁榮。在台灣問題上，比方始終堅持一個中國政策，遵守聯合國相關決議，認為世界上衹有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。在經貿問題上，比方不認同保護主義，願本著積極、開放和建設性態度，同中方加強溝通對話，妥善處理存在的分歧，深化互惠互利合作。比方願同中方共同維護多邊主義，捍衛國際法，為推動歐中關係健康發展發揮積極作用。



雙方還就共同關心的國際地區熱點問題交換了看法。王毅闡述了中方原則立場，普雷沃讚賞中方為推動緩解地區緊張局勢、致力於對話解決問題所作努力，表示願同中方保持密切溝通。