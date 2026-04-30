特朗普再施壓以色列總統赦免內塔尼亞胡

中評社北京4月30日電／美國總統特朗普4月29日接受美國阿克西奧斯新聞網站電話採訪時，再次就以色列總理內塔尼亞胡所涉腐敗案向以總統赫爾佐格施壓，希望內塔尼亞胡得到“赦免”，以便內塔尼亞胡能專心應對伊朗戰事而不再有後顧之憂。



2020年初，以色列檢方以受賄、欺詐和違背公眾信任3項指控正式起訴內塔尼亞胡，使其成為以色列歷史上首位被指控犯罪的總理。該案自當年5月首次開庭以來進展緩慢。美以今年2月底對伊朗發起軍事行動後，案件審理一度暫停。



新華社援引阿克西奧斯新聞網站報導，特朗普在採訪中主動提及以總理腐敗案，認為審判內塔尼亞胡有損以色列形象。



特朗普說，內塔尼亞胡4月28日出席法院聽證會後，當晚與其通話，自稱29日還需再次出庭，而非“聚焦伊朗”。特朗普稱，內塔尼亞胡“是戰時總理，不能讓這件事一直懸在他頭上”。



特朗普過去數月持續抨擊赫爾佐格不肯赦免內塔尼亞胡的立場，但在這場最新採訪中口氣有所軟化，稱“喜歡”赫爾佐格，如果他赦免內塔尼亞胡，“我會非常讚賞這樣的做法”。



一名未具名的以色列高官推測，特朗普之所以改變口吻，可能是意識到其抨擊並不奏效，也可能是內塔尼亞胡作此暗示。



內塔尼亞胡2025年11月曾向赫爾佐格提交赦免請求。特朗普先前也多次表達希望以總統批准赦免，還把內塔尼亞胡的官司與特朗普本人在美國遭刑事訴訟的遭遇相提並論，斥之為“政治獵巫”。



以媒近日報導，赫爾佐格尋求在控辯雙方之間調解，就腐敗案達成“認罪協議”。以總統府4月26日發表聲明說，衹有在控辯雙方窮盡達成庭外協議的方法後，總統才會考慮內塔尼亞胡的赦免請求。特朗普29日稱，他認為內塔尼亞胡“不能接受”調解以達成認罪協議，而是需要全面赦免。

