中評社北京4月30日電／近日，中國外商投資安全審查工作機制辦公室依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。中方禁止Manus併購案，釋放了什麼信號？20億美元併購資金如何退回？



Manus併購案被禁止 釋放了什麼信號？



央視新聞報導，禁止這次交易，無論在時機還是力度上都非同尋常。



當前，國際AI競爭正進入白熱化階段。而這項決定，在中國的AI行業外資收購案中前所未有。這是《外商投資安全審查辦法》2021年實施以來，國家發展改革委首次公開作出禁止投資、要求撤銷交易的決定。



過去幾年，部分中國科技公司也嘗試過海外布局，在新加坡等相對開放的東南亞經濟體設立子公司，作為國際總部開展國際業務。在這個過程中，國家從未禁止海外投資或交易。



但Manus特別之處在於，先利用境內要素完成孵化，後受美國因素驅動，試圖把自己包裝成一家新加坡公司，最後賣給外資，規避了中國的監管規定。



Manus早期團隊、數據、研發，主要都在中國，轉折發生在2025年4月，Manus拿到美國基準資本（Benchmark）的投資。



消息披露後約兩周，美方依據其所謂的對外投資安全審查規則，對這筆投資發出了問詢。



一個多月後，Manus調整布局——大幅裁減中國員工，核心團隊和總部遷至新加坡。



半年後，Meta以超20億美元的價格收購Manus，Manus團隊整體加入Meta，外資取得100%控制權。



業界律師表示，任何試圖通過架構設計規避監管的行為都是不合規的，合規是企業的生命線。“國家安全審查監管按照‘實質重於形式”的穿透原則，這是劃了一個紅線。”

