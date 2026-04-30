白宮國宴賓客名單　布滿權貴、金錢和保守派

特朗普政府在週二晚上為英國國王查爾斯三世和王後卡蜜拉舉行的國宴賓客名單，是一個熱衷於打破常規的政府再一次打破慣例。 中評社香港4月30日電／紐約時報中文網30日報導，白宮國宴的賓客名單與其說是社交文檔，不如說是政治文檔。這些名單在華盛頓被反覆咀嚼，它們向外傳遞著一屆政府的優先事項、青睞的企業、頂級捐贈者以及媒體盟友。按理說，這些名單應當反映受邀國家的風貌。



以這些標準衡量，特朗普政府在週二晚上為英國國王查爾斯三世和王後卡蜜拉舉行的國宴賓客名單，是一個熱衷於打破常規的政府再一次打破慣例。



在100多名賓客中，至少包括10位美國億萬富翁、還有六位福克斯新聞主持人、一位福克斯新聞高管、六位保守派最高法院大法官、多位矽穀科技巨頭以及總統的各色朋友。名單中沒有英國文化界人士，而且總體而言，英國賓客的總數也寥寥無幾。



英國駐華盛頓大使館似乎對這份賓客名單的參與程度非常有限。



名單中也沒有民主黨政界人士，特朗普的其他國宴也是如此。



前白宮社交事務秘書們注意到了這一點。



“完全沒有向另一方伸出橄欖枝的意圖，”曾在雷根政府擔任白宮社交秘書三年的加爾·霍奇斯·伯特說。“沒有神職人員，沒有少數族裔代表，沒有醫學研究人員，沒有疫苗開發人員。要是我，就會邀請剛剛歸來的宇航員。”



儘管如此，她表示：“這是個令人印象深刻的群體。也是大家預料之中的陣容。”



目前尚不清楚這份名單是由誰擬定的。通常情況下，名單由白宮社交秘書監督，並由西翼辦公室、白宮政治事務部門以及白宮國會聯絡處提供大量意見。在丈夫的第二個任期內，第一夫人梅拉尼婭·特朗普一直沒有配備社交秘書。



週三，她的新聞秘書尼克·克萊門斯拒絕就賓客名單或其擬定過程發表評論。



曾在奧巴馬政府擔任白宮社交秘書的傑瑞米·伯納德表示，當年他的目標是讓賓客名單反映美國。“似乎完全沒有試圖讓它看起來代表美國整體，”他這樣評價特朗普的名單。“它更多反映的是美國的右翼。”

