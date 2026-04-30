中方發佈關於日本擁核問題的工作文件

中評社北京4月30日電／外交部網站4月30日發布《中方關於日本擁核問題的工作文件》，全文如下：



一、近年來，日本在擁有核武器問題上消極言行不斷，日方官員多次公然討論修改“無核三原則”（即“不擁有、不製造、不運進核武器”)。2025年11月，日本首相在眾議院應詢稱，無法確認“無核三原則”是否將在日本安保政策修訂過程中保持不變。2025年12月，日本首相官邸高官公開聲稱“日本應該擁有核武器”，暴露日本右翼勢力的核野心，挑戰國際社會底線。日本還不斷尋求強化所謂“延伸威懾”合作，試圖發展核動力潛艇，達成所謂“核共享”安排，圖謀重新在日本部署核武器。國際社會必須保持高度警惕並堅決反對日方上述試探挑釁言行。



日本擁核圖謀由來已久，早在二戰期間就曾秘密開展核武器研發。日右翼代表人物、前航空自衛隊幕僚長田母神俊雄於2013年出版《日本核武裝計劃》一書，詳細制定20年內按照“三階段、八步走”戰略、實現自主擁核路線圖。目前，日本掌握後處理技術、有能力提取武器級鈈、有可運行的後處理設施，長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈈材料1，擁有短期內實現“核突破”的能力。



二、根據《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有充分國際法效力的文件，日本應完全解除武裝，不得維持任何能使其重新武裝的產業，其中當然包括不容許日走上核武裝道路。日本作為《不擴散核武器條約》無核武器締約國，不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器是日方必須履行的國際法義務。



日本擁核消極言行嚴重違反其承擔的國際法義務，不僅完全暴露了日方在核軍控問題上的虛偽面目，更是對以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系、二戰勝利成果和戰後國際秩序的嚴重挑戰和公然挑釁，將損害《不擴散核武器條約》權威性與有效性，削弱各國維護國際核不擴散體系的共同努力，危及二戰勝利後來之不易的和平與繁榮，已引發國際社會以及日本國內各界人士的強烈反對。



日本從未深刻反省二戰侵略歷史，實際上不認同戰敗國身份，存在為歷史翻案的強烈聲音。近年來，日本推進修訂《國家安全戰略》等“安保三文件”和“防衛裝備轉移三原則”，軍費開支連續14年增長，2026年防衛預算突破9萬億日元，為進攻型武器出口“開口子”，新型軍國主義死灰復燃之勢令人警惕。日本必須以史為鑒，同新型軍國主義徹底切割，恪守《和平憲法》和《不擴散核武器條約》，停止“再軍事化”行徑和擁核圖謀。任由日本國內右翼勢力推動發展強力進攻性武器，甚至擁有核武器，必將再次為禍國際社會，對國際和平安全和穩定產生嚴重負面影響。

