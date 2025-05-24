香港建全球教育樞紐 業界寄望北都大學城

圓桌會議現場（中評社 盧哲攝） 香港特區政府教育局副局長施俊輝（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）民建聯“人才高地”辦公室30日在立法會主辦圓桌會議，主題是“高等教育國際化與人才培養：香港如何成為全球高端人才和教育樞紐”。多位與會嘉賓在發言中提到對北部都會區大學城的關注，寄望北都大學城建設助力香港高等教育發展。



香港特區政府教育局副局長施俊輝表示，北部都會區（北都）是香港未來發展的新引擎，北都大學城建設將助力教育發展擴容提質，讓香港高等教育踏上新台階。



施俊輝在會上介紹了北部都會區大學城的最新進展。他表示，行政長官在2025年《施政報告》中公布加快發展北都，並在北都發展委員會下設立由政務司司長帶領的“大學城籌備及建設組”，研究北都大學城的發展模式，並就適當土地的發展定位及願景提出建議。該小組去年正式成立後，隨即展開調研、規劃及落實工作，包括近期分別訪問浙江、北京、河北雄安新區及韓國，實地考察當地高等教育建設，與當地大學及專家學者交流經驗和發展策略，以推動北都大學城建設。代表團考察了當地高教園區及大學城，拜訪了當地教育部門及研究機構，就加強教育合作及培養頂尖科研人才交換意見。



施俊輝表示，北都大學城作為香港國際專上教育樞紐的重要建設，其未來規劃將緊跟國家最新發展戰略。國家需要更多高端人才，本地專上院校需積極利用自身院校特色和優勢學科，與中外知名院校以創新靈活的方式開拓更多跨學科、跨界別及跨境的品牌課程，讓北都大學城在專上教育領域發揮“引進來、走出去”的超級角色。



他提到，北都大學城現時面積約100公頃，按規劃還將陸續供應土地。短期內將推出三幅位於洪水橋廈村新發展區的土地，供公帑資助大學及應用科學大學申請發展校舍，並預留100億元以貸款方式支持校舍建設。中長期發展目標是從2028年起擴展至牛潭尾新發展區及新界北新市場的用地，形成跨校區協作網絡。



香港浸會大學校董會主席黃英豪在發言中談到香港高校普遍面臨的發展空間不足問題。黃英豪表示，香港許多大學雖有資金但缺乏足夠的土地和宿舍。他觀察到，近年來已開始有私人公司將樓宇改作學生宿舍，這正說明了高等教育發展對相關行業的帶動作用。